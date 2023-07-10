РИА Новости рассказало, о чём просят артистов, выступающих в Донбассе

2:27 Your browser does not support the audio element. Культура

Известные артисты, актёры и актрисы посещают Донецкую Народную Республику (ДНР) в составе агитбригад. Они не только взаимодействуют со зрителями на сцене, но и лично общаются с ними, делают совместные фотографии и раздают автографы. В материале РИА Новости артисты рассказывают о своих впечатлениях от встреч с людьми в этом новом регионе.

Фото: https://muzhyazheny.ru

В ДНР звёзды шоу-бизнеса приезжают не с пустыми руками. Они привозят собранные на благотворительных концертах в других регионах средства, гуманитарную помощь, книги, игрушки и даже мороженое для детей. Зрители также обращаются к артистам с конкретными просьбами, которые они стараются удовлетворить.

Бывали и необычные ситуации. Заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов рассказал, что однажды молодой человек в палате в Симферополе поделился проблемами личного характера. Артист помог разобраться.

"Я настоял, чтобы он при мне позвонил своей девушке. Поговорили, всё уладили. Я спел им "Пролетая над нами". Молодой человек сделал предложение любимой, и она ответила согласием", — рассказал артист.

Поклонники не остаются в долгу и дарят то, что могут. Среди подарков были кулон на память, охапки цветов. Необычным сувениром стал осколок снаряда.

"Люди узнают по телеэфиру. Подходят сфотографироваться, за автографом. Несколько раз уже передавали привет Евгению Вагановичу", — призналась солистка Москонцерта, актриса театра Евгения Петросяна Оксана Невежина.

Народный артист России Григорий Лепс отметил, что в ДНР совсем другие эмоции.

"Люди каждый день рискуют жизнью, и это, конечно, накладывает отпечаток на восприятие мира", — сообщил певец.

Организаторы гастролей прилагают все усилия, чтобы сделать их безопасными для всех участников. Они стремятся скрыть место и время концерта до последнего момента, чтобы избежать провокаций со стороны враждебных лиц. Несмотря на это, инциденты всё же иногда случаются.

Артисты активно готовятся к новым гастролям в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Они также придают большое значение сбору гуманитарной помощи.

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