МК: на поминки Вячеслава Зайцева не пришла внучка модельера

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

В четверг прошли похороны Вячеслава Зайцева в Щёлково. На траурной церемонии было пять медийных персон, а до кладбища доехали только Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина. После похорон в усадьбе модельера состоялись поминки, куда звёзд не пригласили. На них присутствовали порядка 80 человек, приглашения на которые раздавались на кладбище. На мероприятии были коллеги Зайцева, бывшие модели, друзья и байкеры. Однако внучка модельера Маруся отсутствовала.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В усадьбе были установлены столы, где гостям предлагалась скромная трапеза с традиционным поминальным угощением. Никто не делал громких заявлений, всё прошло тихо и спокойно. Некоторые друзья модельера выразили негодование за то, что не были приглашены на поминки.

Многие присутствующие на похоронах были озабочены дальнейшей судьбой Дома моды. Они выразили надежду на то, что государство или кто-то ещё возьмется продолжить дело Зайцева, так как помещение находится в запустении и ремонта там не было уже давно. От Дома моды, который был в советское время, ничего не осталось, передаёт слова одной из гостей "МК".

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