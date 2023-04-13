Школа современной пьесы приглашает на спектакль "На Трубе"

19, 20 и 29 апреля в театре "Школа современной пьесы" пройдет иммерсивный спектакль "На Трубе".
В первом акте вы переместитесь в прошлое и своими глазами увидите, как Люсьен Оливье придумал фирменный салат, Чайковский отмечал свадьбу, Чехов встречался с дамами, Достоевский произнес речь о Пушкине, а студенты и профессора праздновали Татьянин день.
Во второй части путешествие перенесет вас в зал "Эрмитаж": вы посмотрите отрывки из жизни Чехова и Толстого.
В финале — невероятное перемещение в знаменитый ресторана Люсьена Оливье.
В главных ролях:
и многие другие.
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