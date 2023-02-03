Сын Бориса Щербакова рассказал, что отец не знает своего диагноза

Из-за своей болезни актёр Борис Щербаков пропустил два запланированных спектакля. Сейчас он уже покинул реанимацию.

73-летний Борис Щербаков позвонил своему сыну Василию из больницы и рассказал последние новости. Молодой человек поведал, что самочувствие его отца стало заметно лучше, но пока о выписке или выздоровлении речи не идёт. Зато актёр уже переведён из реанимации в обычную палату.

"Вместе с болью в груди у отца держалась высокая температура, — рассказал Василий Щербаков изданию "СтарХит". — Он кашлял. Но сейчас все нормализовалось. Вечером 2 февраля его перевели из реанимации в стационар. Лежит в обычной палате. Врачи сняли кризисное состояние по кардиологии. Какой диагноз? Все еще нет чёткого понимания. Думают, что наступили осложнения на фоне ОРВИ. Папа впервые за это время сам позвонил мне. Голос достаточно бодрый, так что я спокоен".

За последний год Щербаков не первый раз попадает в медицинские учреждения из-за нарушения самочувствия. У него уже диагностировали проблемы с сердцем, а причиной последней по счету госпитализации также стала боль в груди. Хотя Щербаков уже давно не служит ни в одном театре после ухода из МХАТа, он регулярно участвует на разных площадках в антрепризных спектаклях, которые проходят с большим успехом.