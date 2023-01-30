Не стало первой исполнительницы Уэнздей в "Семейке Аддамс" Лизы Лоринг

Актриса прославилась в возрасте 6 лет, когда сыграла в оригинальном сериале 1964 года. Сообщается, что Лиза Лоринг умерла от инсульта.

Еще в 1964 году телеканал АВС начал показ телесериала "Семейка Аддамс", основанного на комиксах и снятых по ним мультфильмах. Позднее на киноэкраны вышли собравшие большую кассу ленты "Семейка Аддамс" (1991) и "Семейные ценности Аддамсов" (1993). Роль маленькой дочери двух главных героев-злодеев в сериале исполнила Лиза Лоринг, а в более поздних постановках уже Кристина Риччи.

Сериал выдержал два сезона и был прекращен в 1966 году. Любопытно, что роль Уэнздей не была для юной актрисы дебютом, ведь сниматься она начала ещё в три года. После "Аддамсов" она приняла участие в нескольких телесериалах, включая и самый длинный ситком в истории телевидения "Как вращается мир", который транслировался с 1956 по 2010 годы. Лоринг снималась в его сериях в начале 1980-х.

Позднее она также поработала в нескольких малобюджетных фильмах независимых студий, после чего завершила карьеру в кино и стала реализовывать себя в качестве визажиста во "взрослых" фильмах. Причиной смерти актрисы, ранее имевшей зависимость от героина, стал инсульт.