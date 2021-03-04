Собственный телеканал намерена создать российская киностудия "Союзмультфильм".
С этой целью, по данным РИА "Новости", ведутся переговоры с несколькими спутниковыми телеканалами, среди которых входящий в технопарк киностудии канал "Мультландия". Раскрывать детали такого общения в "Союзмультфильме" считают преждевременным.
Отмечается, что появления телеканала находится в долгосрочной стратегии развития. Что касается контента, то только за 2021 год студия намерена создать более 1800 минут анимации, не считая уже имеющийся фонд классических и авторских произведений.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на экраны выйдут сразу пять новых мультипликационных сериалов от "Союзмультфильма".
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