"Союзмультфильм" хочет иметь собственный телеканал

Собственный телеканал намерена создать российская киностудия "Союзмультфильм".

С этой целью, по данным РИА "Новости", ведутся переговоры с несколькими спутниковыми телеканалами, среди которых входящий в технопарк киностудии канал "Мультландия". Раскрывать детали такого общения в "Союзмультфильме" считают преждевременным.

Отмечается, что появления телеканала находится в долгосрочной стратегии развития. Что касается контента, то только за 2021 год студия намерена создать более 1800 минут анимации, не считая уже имеющийся фонд классических и авторских произведений.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на экраны выйдут сразу пять новых мультипликационных сериалов от "Союзмультфильма".