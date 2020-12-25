5 новых сериалов от "Союзмультфильма" увидит российский зритель

Главная детская студия страны — "Союзмультфильм" — в настоящее время занимается разработкой 43 новых проектов:

Как сообщила агентству ТАСС Юлиана Слащева, председатель правления "Союзмультфильма", в 2021 году на экраны выйдут сразу 5 новых мультипликационных сериалов.

"За 7 месяцев работы в удаленном формате студия превысила объем производства, создав дистанционно более 80 серий разных проектов. "Союзмультфильм" произвёл больше тысячи минут анимации. Но это не предел. У нас в планах на 2021год — 1 800 минут".