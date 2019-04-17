СМИ опубликовали предварительную причину пожара в Нотр-Даме

Полиция Парижа считает, что возгорание началось из-за проблем с электроэнергией. Эпицентром возгорания мог быть шпиль собора, который затем обрушился. Об этом сообщили французские СМИ.
Журналисты утверждают, что это не единственная версия правоохранителей, однако именно она используется в качестве приоритетной. Сейчас следователи изучают объект и опрашивают свидетелей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пожаре в соборе Парижской Богоматери. В момент начала пожара в соборе шла меса, людей быстро эвакуировали. Из-за пожара президент Франции Эммануэль Макрон отложил обращение к нации. По словам журналистов, люди, которые стоят на соседних улицах, плачут. Представитель собора сказал, что "всё горит, от основания ничего не останется"
Также "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта относительно того, что Нотр-Дам вряд ли смогут полностью восстановить из-за определенных ограничений среди европейских реставраторов.
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