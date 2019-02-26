Хор в Исаакии спел об атомной бомбардировке США на бис

Концертный хор Санкт-Петербурга на праздничном концерте в Исаакиевском соборе в субботу, 23 февраля, исполнил песню про атомную бомбардировку Соединенных Штатов, об этом пишет издание "Бумага".

Телеграм-канал "Медиатехнолог", уточняет, что песня композитора Андрея Козловского "На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих" прозвучала после завершения основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов. Запись исполнения песни выложил сам хор.

Песня Козловского, написанная в 80-е годы, стала сатирой на официальную пропаганду СССР. В ней поется об атомной бомбардировке США армией СССР и о том, что советские военнослужащие готовы на все "за три рубля".

"Сладко дремлют в Норфолке огоньки на берегу, спят усталые игрушки, негры тихо спят, ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря"

В песне присутствуют фразы: "Наводи, говорю, - Петров, на город Вашингтон!" и "Ты гори, гори земля неприятеля!".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC назвал два условия для ядерного удара: ответ на ядерный удар противника или нападение, в котором есть угроза существованию страны.

Также "Правда.Ру" писала о выводе экспертов Центра контроля и профилактики заболеваний США, которые установили неготовность американцев к внезапной ядерной угрозе. Такой вывод специалисты сделали в результате анализа поведения жителей Гавайев после получения ложных сообщений о ракетной угрозе в январе 2018 года.

Читайте также: Американские военные пожаловались на жизнь в бараках на базе в Техасе

WSJ: санкции против КНДР безуспешны, результата нет