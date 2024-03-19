Курс биткоина упал до $8900 на криптобирже

Курс биткоина резко упал после периода роста

1:24 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

Курс биткоина резко упал и составил 8900 $ за 1 биткоин на бирже Bitmex. Биткоин – это децентрализованная цифровая валюта, которая была создана в 2009 году неизвестным человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Биткоины используются для онлайн-транзакций и представляют собой электронные записи в распределенном реестре, называемом блокчейн.

Фото: openverse by komersreal is licensed under CC BY 2.0.

Курс биткоина постоянно меняется, так как он зависит от многих факторов, таких как спрос и предложение, инвестиции, новости и общая экономическая ситуация. В течение первых нескольких лет существования биткоина его курс был очень низким, но с 2013 года он начал активно расти и в некоторые моменты достигал нескольких тысяч долларов за один биткоин.

Одной из причин роста курса биткоина является его анонимность и децентрализованность, что делает его привлекательным для тех, кто хочет избежать контроля со стороны государственных органов или банков. Кроме того, биткоин стал популярным среди инвесторов, которые видят в нем альтернативу традиционным валютам и возможность заработать на его росте.

В то же время нестабильность курса, постоянные его резкие колебания, невозможность хотя бы частичного его прогнозирования делают использование биткоина крайне рискованным финансовым мероприятием.