ЦБ не исключает токенизацию рубля по совету СберБанка

ЦентроБанк предлагает ряд мер по контролю за финансовыми операциями граждан.
Банк России не исключает вариант с токенизацией безналичных средств. Об этом стало известно со слов Ольги Скоробогатовой на встрече кредитных организаций. Ранее данное предложение вносили представители СберБанка.
Оксана Борисова-сотрудник отдела технологической практики KPMG в России и СНГ высказала свое мнение по этому поводу:
"Достоинство и главный недостаток в токенизированных средствах это то, что не нужно доказывать их происхождение. Токенизированная валюта имеет свой код в реестре и для совершения транзакции не требуется идентификация личности. Этот фактор становится удобным вариантом для проведения анонимных переводов".
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