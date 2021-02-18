ЦБ не исключает токенизацию рубля по совету СберБанка

ЦентроБанк предлагает ряд мер по контролю за финансовыми операциями граждан.

Банк России не исключает вариант с токенизацией безналичных средств. Об этом стало известно со слов Ольги Скоробогатовой на встрече кредитных организаций. Ранее данное предложение вносили представители СберБанка.

Оксана Борисова-сотрудник отдела технологической практики KPMG в России и СНГ высказала свое мнение по этому поводу:

"Достоинство и главный недостаток в токенизированных средствах это то, что не нужно доказывать их происхождение. Токенизированная валюта имеет свой код в реестре и для совершения транзакции не требуется идентификация личности. Этот фактор становится удобным вариантом для проведения анонимных переводов".