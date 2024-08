Выбираем средство для рисования стрелок на глазах: пять вариантов для выразительного взгляда

Чем можно нарисовать стрелки на глазах

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор средства для рисования стрелок на глазах зависит от индивидуальных предпочтений и навыков.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Одним из самых известных и распространённых средств является карандаш. Он прост в использовании и подходит как для начинающих, так и для опытных пользователей. Чтобы облегчить нанесение, рекомендуется "заморозить" карандаш перед использованием, подержав его в морозильной камере в течение 30 секунд. Важно убедиться, что заточенный после этого карандаш не поцарапает нежную кожу. Ещё одним удобным средством является лайнер - специальный фломастер для подводки глаз. Он прост в использовании и предлагает различные варианты толщины стрелок благодаря разным размерам наконечников. Некоторые лайнеры имеют изогнутые аппликаторы для большего удобства. Для быстрого и лёгкого нанесения стрелок можно использовать тени. Вам понадобится тонкая кисточка. Этот метод подойдёт даже для тех, кто только начинает осваивать тонкости макияжа. Однако стоит учесть, что стрелки, нарисованные тенями, держатся не так долго, как при использовании других средств. Если вы хотите добиться стойкого эффекта, можно использовать кайал - мягкий и жирный карандаш. Он легко скользит по поверхности, что может привести к ошибкам, но также позволяет растушёвывать стрелки, делая их игривыми и создавая "кошачий" взгляд. После использования кайала следует закрепить результат тенями. Жидкая подводка занимает почётное место в косметичках многих женщин. Однако её использование может вызвать трудности, особенно для тех, кто только начинает. Тем не менее, результат может быть впечатляющим, если вы освоите технику нанесения. Кремовые или гелевые подводки доступны в тюбиках, похожих на лак для ногтей, или в маленьких баночках, напоминающих крем для глаз. В последнем случае потребуется тонкая кисточка для нанесения подводки на веки.

Уточнения

=== Макияж глаз === Макияж глаз подразумевает нанесение косметики вокруг области глаз, с целью улучшения внешнего вида, усиления выразительности черт, коррекции форм. В эту категорию попадает и оформление ресниц. В макияже глаз используются такие косметические продукты как: прессованные тени для век праймер для век карандаши для глаз блёстки для век гелевые подводки для глаз (Гелевые подводки используются для увеличения и удлинения видимого размера или глубины глаза. Наносятся вдоль линии роста ресниц на кожу век, но не только. Например, белая подводка, нанесенная на слизистую делает глаза зрительно больше и взгляд свежее. И наоборот, чёрная подводка для глаз делает глаза меньше, но выразительнее и привлекает внимание к глазам. Подводки для глаз могут быть представлены в любом цвете. тушь для ресниц (Тушь используется для того, чтобы затемнить, удлинить, утолщить, подкрутить или привлечь внимание к ресницам. Она доступна в различных цветах. Существует множество формул, включая водостойкие версии для непредвиденных погодных условий или отпуска, гипоаллергенные для чувствительных глаз, или содержащие компоненты для роста и укрепления слабых ресниц) кремовые тени накладные ресницы карандаш/помадка/фломастер/пудра для бровей Хотя оформление бровей не совсем относится к макияжу глаз, этот этап, определённо, является обязательным условием удачного макияжа. Карандаши для бровей, помадки, воски, гели и пудры используются для выделения, заполнения и моделирования бровей. Популярный в последние годы «стиль Instagram», подразумевает более широкие брови, с четкими контурами и насыщенным цветовым заполнением. ===== Стрелки ===== Стрелки впервые появились во времена древнего Египта и имели религиозный смысл: они имитировали разрез глаз кошек, считавшихся священными животными. Стрелки подходят и для дневного макияжа и для вечернего. Форма и толщина стрелок определяется индивидуально в зависимости от формы глаз. В макияже со стрелками использование теней для век может быть минимальным или вообще отсутствовать. == Литература == Элдридж Лиза. Краски. История макияжа / Ошеверова Л.. — М.: ОДРИ, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-699-86051-7. Kentner, Bernice. Color me a season: a complete guide to finding your best colors and how to use them (англ.). — Concord, Calif.: Kenkra Publishers, 1978. — 164 p. — ISBN 0-931290-02-3. Крыгина Елена. Макияж. — М.: ОДРИ, 2017. — 336 с. — ISBN 978-5-699-83648-2. Diane Von Furstenberg. Beauty: How to Become a More Attractive, Confident, and Sensual Woman (англ.). — NY.: Simon & Schuster, 1976. — 222 p. — ISBN 0671219049. — ISBN 978-0-671-21904-8. Кидд Джемма. Макияж. Подробный мастер-класс от звездного визажиста. — М.: Эксмо, 2012. — 224 с. — ISBN 978-5-699-55424-9. Эшодмэзон, О. Краски моей жизни в палитре моды. — М.: Премьер Принт, 2008. — 120 с. — ISBN 5-94719-084-2. Браун Бобби, Блисс Сара. Бобби Браун. Макияж глаз. — М.: ОДРИ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-699-83598-0.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.