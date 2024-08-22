Выбираем средство для рисования стрелок на глазах: пять вариантов для выразительного взгляда

Выбор средства для рисования стрелок на глазах зависит от индивидуальных предпочтений и навыков.
=== Макияж глаз === Макияж глаз подразумевает нанесение косметики вокруг области глаз, с целью улучшения внешнего вида, усиления выразительности черт, коррекции форм. В эту категорию попадает и оформление ресниц. В макияже глаз используются такие косметические продукты как: прессованные тени для век праймер для век карандаши для глаз блёстки для век гелевые подводки для глаз (Гелевые подводки используются для увеличения и удлинения видимого размера или глубины глаза. Наносятся вдоль линии роста ресниц на кожу век, но не только. Например, белая подводка, нанесенная на слизистую делает глаза зрительно больше и взгляд свежее. И наоборот, чёрная подводка для глаз делает глаза меньше, но выразительнее и привлекает внимание к глазам. Подводки для глаз могут быть представлены в любом цвете. тушь для ресниц (Тушь используется для того, чтобы затемнить, удлинить, утолщить, подкрутить или привлечь внимание к ресницам. Она доступна в различных цветах. Существует множество формул, включая водостойкие версии для непредвиденных погодных условий или отпуска, гипоаллергенные для чувствительных глаз, или содержащие компоненты для роста и укрепления слабых ресниц) кремовые тени накладные ресницы карандаш/помадка/фломастер/пудра для бровей Хотя оформление бровей не совсем относится к макияжу глаз, этот этап, определённо, является обязательным условием удачного макияжа. Карандаши для бровей, помадки, воски, гели и пудры используются для выделения, заполнения и моделирования бровей. Популярный в последние годы «стиль Instagram», подразумевает более широкие брови, с четкими контурами и насыщенным цветовым заполнением. ===== Стрелки ===== Стрелки впервые появились во времена древнего Египта и имели религиозный смысл: они имитировали разрез глаз кошек, считавшихся священными животными. Стрелки подходят и для дневного макияжа и для вечернего. Форма и толщина стрелок определяется индивидуально в зависимости от формы глаз. В макияже со стрелками использование теней для век может быть минимальным или вообще отсутствовать. == Литература == Элдридж Лиза. Краски. История макияжа / Ошеверова Л.. — М.: ОДРИ, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-699-86051-7. Kentner, Bernice. Color me a season: a complete guide to finding your best colors and how to use them (англ.). — Concord, Calif.: Kenkra Publishers, 1978. — 164 p. — ISBN 0-931290-02-3. Крыгина Елена. Макияж. — М.: ОДРИ, 2017. — 336 с. — ISBN 978-5-699-83648-2. Diane Von Furstenberg. Beauty: How to Become a More Attractive, Confident, and Sensual Woman (англ.). — NY.: Simon & Schuster, 1976. — 222 p. — ISBN 0671219049. — ISBN 978-0-671-21904-8. Кидд Джемма. Макияж. Подробный мастер-класс от звездного визажиста. — М.: Эксмо, 2012. — 224 с. — ISBN 978-5-699-55424-9. Эшодмэзон, О. Краски моей жизни в палитре моды. — М.: Премьер Принт, 2008. — 120 с. — ISBN 5-94719-084-2. Браун Бобби, Блисс Сара. Бобби Браун. Макияж глаз. — М.: ОДРИ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-699-83598-0.
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