Идеальный уход за зоной бикини: советы и рекомендации

Как правильно ухаживать за областью бикини

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бритье, воск или лазерная эпиляция, или предпочтение естественности — выбор остается за каждой. Важно уважать чужой выбор, так как нет универсального "правильного" пути. В данной статье мы обращаемся к тем, кто решил удалить волосы, чтобы подготовить интимную зону к лету, и делимся советами, как избежать раздражения и воспаления.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Перед эпиляцией необходимо отшелушить кожу. Это поможет предотвратить врастание волос. После эпиляции также следует регулярно использовать средства для отшелушивания, чтобы избежать вросших волос.

Важно также тонизировать и увлажнять кожу после эпиляции, особенно воспользоваться успокаивающим средством с антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Не рекомендуется ковырять вросшие волосы, чтобы избежать воспаления и инфекций.

Для снижения дискомфорта во время восковой эпиляции рекомендуется принять обезболивающее средство заранее.

При бритье следует использовать свежую бритву и мягкий крем для бритья, а после процедуры также тонизировать и увлажнять кожу.

После удаления волос следует продолжать правильный уход за кожей, избегая прямого солнечного излучения и используя средства с защитой от ультрафиолета.