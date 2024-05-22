Почему следует избегать использования трубочки, если вы стремитесь сохранить молодость и привлекательность

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Зачем отказаться от соломинок: влияние на здоровье и красоту

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые рассматривают использование соломинки как предпочтительный способ для напитков, однако специалисты утверждают, что этот метод не лучший выбор для здоровья. Он может отразиться на общем состоянии организма, а также на внешнем виде, включая кожу и мимические морщины. Кроме того, использование пластиковых трубочек способствует экологическим проблемам, так как они могут стать причиной загрязнения окружающей среды.

Зачем отказаться от соломинок: влияние на здоровье и красоту
Фото: Openverse by Steve Snodgrass is licensed under CC BY 2.0

В плане здоровья ЖКТ, врачи-гастроэнтерологи предупреждают о том, что при питье через соломинку в организм поступает больше воздуха, что может вызвать дискомфорт и проблемы, такие как икота, боли в животе и вздутие. Частое использование трубочек также повышает риск развития гастрита и язвы желудка, особенно при потреблении газированных напитков.

Что касается эстетической составляющей, мимические морщины, образующиеся при питье через соломинку, могут стать заметными и ухудшить внешний вид. Кроме того, такой способ питья может способствовать развитию кариеса, так как сахар и красители из напитков попадают на зубы и могут вызвать дефекты в зубной эмали.

Наконец, соломинки из пластика могут представлять опасность для здоровья, так как они могут содержать вредные химические вещества, которые могут высвобождаться при контакте с жидкостью и оказывать негативное воздействие на организм при постоянном использовании.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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