Прямая дорога к здоровой осанке: полезные советы и прием

Как улучшить свою осанку: полезные советы и приемы

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неправильная осанка, проистекающая из долгого сидения за партой в детстве, приводит к многочисленным проблемам, таким как боли в пояснице, головные боли и морщины на шее. Привычка сутулиться дополнительно нагружает позвоночник и межпозвоночные диски. Помимо часто слышимого совета "Не сутулись!", существует несколько способов побороть эту привычку раз и навсегда.

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

Гимнастика — отличный способ укрепить мышцы спины. Йога или пилатес помогут в этом, а также простая зарядка по утрам улучшит осанку на весь день. Важно также выбрать качественный матрас, чтобы мышцы могли восстановиться во время сна, обеспечивая легкость и комфорт на протяжении дня. Роликовый массажер для шеи и спины и регулярные массажи также помогут расслабить зажатые мышцы и избежать тяжести в плечах.

Адаптируйте свое рабочее пространство под себя, чтобы поддерживать правильную осанку в течение всего рабочего дня. Регулируйте высоту кресла и рабочего стола так, чтобы спина не нагибалась вперед, а стопы плотно прижимались к полу. Носите тяжести равномерно и избавьтесь от привычки носить сумку на одном плече.

Измените свои привычки: тянитесь вверх каждый раз при пробуждении, избегайте сна на животе и помните, что правильная осанка — это привычка, которую стоит развивать регулярно и постепенно для достижения здоровья и красоты всего тела.

Один раз сделал и сутулиться не смог никогда после этого. Правильная осанка за 5 минут на всю жизнь