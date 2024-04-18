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Гели для умывания: как выбрать и что выбрать для вашего типа кожи

Гели для очищения лица: их предназначение, целевая аудитория и выбор продукта

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Все мы знаем, что ежедневное очищение кожи играет ключевую роль в уходе за ней. Однако выбор средства для очищения может быть непростым: пенки, муссы или гели? Для правильного выбора необходимо учитывать тип и состояние кожи. В зависимости от потребностей кожи, таких как акне, жирный блеск, чувствительность или сухость, следует выбирать средства с соответствующими ингредиентами. Например, гели для умывания обладают более высокой концентрацией ПАВ и могут быть более подходящими для жирной или комбинированной кожи.

Гели для очищения лица: их предназначение, целевая аудитория и выбор продукта
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые считают, что наиболее мягкими средствами для очищения являются пенки и муссы. Однако гели для умывания также заслуживают внимания. Они обычно содержат минимум масел и более высокий процент ПАВ, что обеспечивает более глубокое очищение кожи, регулирует работу сальных желез и придает матирующий эффект.

Вот некоторые из представленных на рынке гелей для умывания и их особенности:

  • Очищающий гель от Etat pur: с мягкими агентами, сохраняющими гидролипидную пленку кожи. Содержит медь, которая помогает эффективно очистить кожу и уменьшить несовершенства, особенно подходит для комбинированной и жирной кожи.
  • Очищающий гель для умывания SÉBIUM ГЕЛЬ АКТИВ от Bioderma: предназначен для борьбы с акне и черными точками. Содержит АНА и ВНА кислоты, салициловую и гликолевую кислоты, каприл и глюконат цинка, что помогает улучшить текстуру кожи и регулирует выработку себума.
  • Очищающий гель для лица с Лаймом и Прополисом от АПИВИТА: на 96% состоит из натуральных ингредиентов. Рекомендован для комбинированной и жирной кожи. Содержит экстракт лайма, можжевельника, эфирных масел чайного дерева и лимона, прополиса и настой шиповника, обеспечивая эффективный уход и приятное тонизирующее действие.
ВЫ УМЫВАЕТЕСЬ НЕ ПРАВИЛЬНО!! | ТОП ПЕНОК ДЛЯ УМЫВАНИЯ | Южная Корея и Уход за Кожей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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