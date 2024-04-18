Семь универсальных оттенков помады: секреты идеального макияжа для всех

Семь оттенков помады, подходящих каждому

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже самый идеальный макияж выглядит неполным без правильного оттенка помады. Визажисты рекомендуют иметь несколько универсальных оттенков помады, которые подходят для всех типов внешности и хорошо сочетаются с любым стилем одежды, аксессуарами и цветом волос.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Нюдовая помада с персиковым подтоном придает свежесть образу и освежает лицо. Красная помада с холодным оттенком делает зубы белее и глаза выразительнее. Розовая помада придает лицу молодость и женственность, особенно если ее наносить не только на губы, но и на щеки. Бежевая блестящая помада, вдохновленная стилем 80-х и 90-х, добавляет элегантности и стиля к образу.

Персиковая помада идеально подходит для лета и выгодно выделяется на загорелой коже. Помада в коричневых тонах, популярная в 90-е, возвращается в моду, придавая образу изысканности. Помада в розово-сливовом оттенке, хоть и выглядит немного экстравагантно, освежает образ и придает ему особую привлекательность.

Как подобрать свои оттенки в макияже