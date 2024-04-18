Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тюмени собаки напали на триатлонистку, из-за чего она пропустит Казанский марафон
NHTSA расширяет расследование неожиданных срабатываний аварийного торможения в Honda
"Авито": какую мебель россияне чаще покупают с рук
"Страна.ua": Украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове
Россияне остались без багажа прилетев из Таиланда
Больше спорта и здоровья: клиенты ВТБ увеличили расходы на 21% в 2024 году
WM: учёные смогли получить нефтепродукты из отходов резины и пластика
Вкуснейший паштет из фасоли: по вкусу он очень похож на мясной
Депутат Шолохов: нет возможности лишить Ивлееву гражданства
Семь универсальных оттенков помады: секреты идеального макияжа для всех

Семь оттенков помады, подходящих каждому

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Даже самый идеальный макияж выглядит неполным без правильного оттенка помады. Визажисты рекомендуют иметь несколько универсальных оттенков помады, которые подходят для всех типов внешности и хорошо сочетаются с любым стилем одежды, аксессуарами и цветом волос.

Семь оттенков помады, подходящих каждому
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Нюдовая помада с персиковым подтоном придает свежесть образу и освежает лицо. Красная помада с холодным оттенком делает зубы белее и глаза выразительнее. Розовая помада придает лицу молодость и женственность, особенно если ее наносить не только на губы, но и на щеки. Бежевая блестящая помада, вдохновленная стилем 80-х и 90-х, добавляет элегантности и стиля к образу.

Персиковая помада идеально подходит для лета и выгодно выделяется на загорелой коже. Помада в коричневых тонах, популярная в 90-е, возвращается в моду, придавая образу изысканности. Помада в розово-сливовом оттенке, хоть и выглядит немного экстравагантно, освежает образ и придает ему особую привлекательность.

Как подобрать свои оттенки в макияже
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Последние материалы
WM: учёные смогли получить нефтепродукты из отходов резины и пластика
Семь оттенков помады, подходящих каждому
Вкуснейший паштет из фасоли: по вкусу он очень похож на мясной
Депутат Шолохов: нет возможности лишить Ивлееву гражданства
Страны "Большой семерки" раскрыли планы на замороженные российские активы
Эксперты рассказали, как форма головы кошки влияет на ее характер
Юрий Стоянов рассказал, что в роли Брежнева он обошелся без грима
Фигурист Малинин признался, что общается с семьей на русском языке
Делимся особенностями размножения смородины
Кинологи рассказали, почему собака высовывает язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников