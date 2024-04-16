Питательные секреты: пять продуктов для идеального загара

Оттенок загара может зависеть не только от времени, проведенного на солнце, и использования кремов с SPF. Эксперты утверждают, что рацион играет значительную роль в этом процессе. Хотите равномерного и привлекательного загара без ожогов или покраснений? Пересмотрите свою диету во время отпуска.
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Определенные продукты содержат вещества, способствующие выработке меланина и его равномерному распределению в коже. К ним относятся:
Тирозин и триптофан, которые стимулируют выработку меланина.
Витамин Е, который увлажняет кожу и защищает ее от негативного воздействия солнечных лучей.
Селен, который способствует приданию коже красивого оттенка загара и предотвращает отеки.
Чтобы достичь красивого загара, стоит включить в свой рацион следующие продукты:
Морковь: употребление морковного сока перед посещением пляжа поможет получить загар быстрее и интенсивнее. Морковь можно также добавлять в салаты, рагу, или употреблять в виде снека перед сном.
Абрикосы: витамины и селен в абрикосах ускоряют появление загара. Съев стакан абрикосов перед выходом на солнце, вы сможете избежать покраснений и сразу приобрести золотистый загар.
Помидоры: томаты обладают свойствами защищать кожу от ультрафиолетовых лучей благодаря содержанию ликопина, витаминов группы В и минералов. Рекомендуется употребление томатного сока перед посещением пляжа для усиления действия солнцезащитных кремов.
Зелень: брокколи, шпинат, петрушка и зеленый горошек содержат бета-каротин и витамины, которые помогают сохранить загар на длительный срок. Возвращаясь из отпуска, увеличьте потребление зелени в рационе, чтобы сохранить золотистый оттенок кожи на долгое время.
Арбуз и дыня: эти сочные фрукты обеспечивают организм влагой, предотвращая сухость после длительного нахождения на солнце.
Железо, витамины и минералы в них защищают кожу от ожогов, а содержащиеся в дыне вещества делают загар более интенсивным.