Питательные секреты: пять продуктов для идеального загара

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Пять продуктов, способствующих достижению идеального загара

2:16
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Оттенок загара может зависеть не только от времени, проведенного на солнце, и использования кремов с SPF. Эксперты утверждают, что рацион играет значительную роль в этом процессе. Хотите равномерного и привлекательного загара без ожогов или покраснений? Пересмотрите свою диету во время отпуска.

Пять продуктов, способствующих достижению идеального загара
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Определенные продукты содержат вещества, способствующие выработке меланина и его равномерному распределению в коже. К ним относятся:

  • Тирозин и триптофан, которые стимулируют выработку меланина.
  • Витамин Е, который увлажняет кожу и защищает ее от негативного воздействия солнечных лучей.
  • Селен, который способствует приданию коже красивого оттенка загара и предотвращает отеки.

Чтобы достичь красивого загара, стоит включить в свой рацион следующие продукты:

  • Морковь: употребление морковного сока перед посещением пляжа поможет получить загар быстрее и интенсивнее. Морковь можно также добавлять в салаты, рагу, или употреблять в виде снека перед сном.
  • Абрикосы: витамины и селен в абрикосах ускоряют появление загара. Съев стакан абрикосов перед выходом на солнце, вы сможете избежать покраснений и сразу приобрести золотистый загар.
  • Помидоры: томаты обладают свойствами защищать кожу от ультрафиолетовых лучей благодаря содержанию ликопина, витаминов группы В и минералов. Рекомендуется употребление томатного сока перед посещением пляжа для усиления действия солнцезащитных кремов.
  • Зелень: брокколи, шпинат, петрушка и зеленый горошек содержат бета-каротин и витамины, которые помогают сохранить загар на длительный срок. Возвращаясь из отпуска, увеличьте потребление зелени в рационе, чтобы сохранить золотистый оттенок кожи на долгое время.
  • Арбуз и дыня: эти сочные фрукты обеспечивают организм влагой, предотвращая сухость после длительного нахождения на солнце.
  • Железо, витамины и минералы в них защищают кожу от ожогов, а содержащиеся в дыне вещества делают загар более интенсивным.

ПРОСТО О ПИТАНИИ: продукты для красивого загара
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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