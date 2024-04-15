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Звездные прически и тайны: истории парикмахера Монро и Кеннеди

Секреты звездных клиентов, раскрытые парикмахером Мэрилин Монро и Джеки Кеннеди

1:51
Моя семья » Красота и стиль

В 60-е годы Мэрилин Монро была известна как королева Голливуда, а Джеки Кеннеди — как королева всей Америки. Многие слышали о связи актрисы с мужем первой леди, что часто обсуждалось в прессе. Однако Джеки не давала понять, что это ее тревожит, и не обращала внимания на интрижки мужа.

Секреты звездных клиентов, раскрытые парикмахером Мэрилин Монро и Джеки Кеннеди
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Существуют даже слухи о том, что Кеннеди заказала услуги Монро, чтобы она не стала угрозой для президента. Возможно, актриса грозилась провести пресс-конференцию и раскрыть свои отношения с Джоном, а также мечтала занять место первой леди.

Но помимо президента, у звезд были общие мужчины, такие как парикмахер Кеннет Баттель. Он стал ключевой фигурой в уходе за волосами как Монро, так и Кеннеди. Баттель делится многими тайнами своих звездных клиенток.

Баттель начал работать с Джеки в 1954 году, еще до того, как она стала первой леди. Его творческий подход к укладке помог создать ей легкий и милый образ. Знаменитая прическа с пышными корнями и мягкими волнами была одной из самых модных в 60-е годы.

Когда Джеки стала первой леди, Баттель получил шуточное звание "секретарь по уходу за волосами". Он также имел близкие отношения с Джоном и их детьми.

С Монро Баттель познакомился в 1958 году, когда актриса искала стилиста для своих волос. Он стал ее любимым парикмахером и помогал создавать образы для фотосессий и мероприятий. Баттель был одним из последних, кто разговаривал с Монро по телефону перед ее смертью.

Интересно, что стилистика причесок Джеки и Мэрилин имела сходства, возможно, потому что обе звезды обращались к одному парикмахеру. В истории остались множество любопытных фактов, но многие из них останутся загадкой.

Эти ошибки делают все парикмахеры. Лайфхаки для парикмахеров.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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