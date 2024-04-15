Трендовые стрижки 2024: вдохновение для обновления и подтяжки Образа

Новые тенденции Anti-Age в мире парикмахерского искусства в 2024 году

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе стрижки важно учитывать не только последние модные тенденции, но и особенности, которые помогут создать свежий образ и скрыть возрастные признаки. Стилист Юлия Кузнецова поделилась актуальными стрижками этой весны, способными освежить образ и прикрыть признаки старения.

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Длинные волосы: ранее считалось, что длинные волосы — прерогатива молодежи, но сегодня ситуация изменилась. При правильном выборе длины и формы стрижки можно сохранить длинные волосы, избегая слишком коротких вариантов, особенно если не хочется сильно обрезать волосы. Однако важно помнить о необходимости тщательного ухода и регулярного окрашивания, чтобы избежать появления седины и усталых кончиков. Пикси: это идеальная короткая стрижка, подходящая не только для женщин старше 50 лет. Пикси позволяет визуально скорректировать форму лица, вытянуть шею и скрыть особенности лица. Выбрав подходящий вариант пикси, можно отвлечь внимание от проблемных зон лица, таких как лоб. Каре: обладательницам плотных волос каре может стать настоящим спасением. Однако важно объективно оценить состояние волос — если они слишком тонкие и просвечивают кожу, лучше отказаться от каре. В остальных случаях эта стрижка поможет визуально подтянуть овал лица и сделать акцент на центральной части лица, а челка лишь усилит этот эффект.

Популярные стрижки и окрашивание волос 2024 | Тренды и антитренды 2024