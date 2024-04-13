Стойкий макияж: секреты безупречного образа в жару

Для создания стойкого летнего макияжа, который не поплывет в жару, визажисты советуют подготовить кожу правильно, избегая перегрузки матирующими средствами, использовать базу под макияж для продления его стойкости, отдавая предпочтение легким текстурам вроде спреев.
Важно также выбирать тинты или помады для бровей, легкие сатиновые тени для глаз и влагостойкую тушь для ресниц.
Следует избегать излишнего использования тонального крема и пудры, предпочитая невесомый слой тонального крема и обходясь без пудры, а также использовать бальзамы и тинты для губ, которые сохранят естественный вид, но не стерутся в жару.
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