Стойкий макияж: секреты безупречного образа в жару

Как создать макияж, который сохранится в жаркую погоду, чтобы он не стерся или размазался

0:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для создания стойкого летнего макияжа, который не поплывет в жару, визажисты советуют подготовить кожу правильно, избегая перегрузки матирующими средствами, использовать базу под макияж для продления его стойкости, отдавая предпочтение легким текстурам вроде спреев.

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Важно также выбирать тинты или помады для бровей, легкие сатиновые тени для глаз и влагостойкую тушь для ресниц.

Следует избегать излишнего использования тонального крема и пудры, предпочитая невесомый слой тонального крема и обходясь без пудры, а также использовать бальзамы и тинты для губ, которые сохранят естественный вид, но не стерутся в жару.

Как продлить стойкость макияжа летом? Секреты визажистов