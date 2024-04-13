Идеальный консилер: секрет безупречного макияжа в вашей косметичке

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Пять консилеров, которые заменят тебе фотошоп

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Наша коллекция консилеров представляет собой идеальное сочетание продуктов, способных решить любую проблему: от неожиданных покраснений до следов бессонной ночи, делая это незаметно, словно результат благодаря утреннему стакану воды с лимоном.

Пять консилеров, которые заменят тебе фотошоп
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Начиная с плотного консилера The 24H от 3INA с его широкой палитрой оттенков до освежающего консилера "Культура сияния" от RBG, который признан как среди профессиональных визажистов, так и среди обычных пользователей благодаря своему светоотражающему эффекту.

Консилер HD Skin от MAKE UP FOR EVER работает как настоящий фотошоп, способный скрыть темные круги и покраснения, а также мягко осветлить зону под глазами.

Сияющий консилер Fresh & Glow от OK BEAUTY предназначен для обладательниц бледной кожи, создавая естественное сияние.

Наконец, матовый консилер Camouflage + Matt Concealer от ESSENCE идеален для комбинированной или жирной кожи, способен перекрыть даже татуировки при правильном применении.

КОНСИЛЕРЫ: ЛУЧШЕ ФОТОШОПА 😍 ОТ ЛЕГКИХ ДО СУПЕР ПЛОТНЫХ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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