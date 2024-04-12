Избавление от отеков: простые шаги к свежему и подтянутому виду

Как избежать отечности: простые хитрости

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Отеки — это досадные признаки лишней влаги в организме: припухлости, темные круги под глазами и неуклюжее ощущение. Хочется просыпаться свежей и подтянутой, ведь это так приятно! Решение проблемы включает изменения в образе жизни.

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Снижение потребления соли: рекомендуемый уровень суточного потребления соли составляет 3-5 грамм, но часто мы превышаем эту норму, добавляя соль в еду. Замените соль на специи и травы для более здорового вкуса.

Ограничение потребления сладкого: сахар также способствует задержке жидкости в организме. Избегайте сладостей и быстрых углеводов перед важными событиями, чтобы избежать лишних отеков.

Увеличение потребления воды: пейте от полутора до двух литров воды в день, чтобы поддержать нормальную функцию почек и уменьшить отечность. Предпочтительно употреблять негазированную воду.

Разгрузочные дни: проведение дня на "молокочае", сочетающем теплое молоко с зеленым чаем, помогает снизить аппетит и выводить излишнюю влагу из организма.

Увеличение потребления калия: продукты, богатые калием, такие как бананы, картофель и шпинат, помогают выводить лишнюю влагу из организма.

Принятие контрастного душа: регулярное принятие контрастного душа, сменив горячую и прохладную воду, помогает укрепить кожу, избавиться от отеков и повысить настроение.





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