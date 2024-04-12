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Разрушение мифов: правда о педикюре, которую стоит узнать

Три устаревших мифа о педикюре, которые пора отправить на покой

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины могут относиться к педикюру в салоне без особого энтузиазма, но на самом деле эта процедура может быть важнее, чем кажется на первый взгляд, особенно если сравнивать её с очередной чисткой лица. Часто бывает сложно самостоятельно бороться с грубой кожей на стопах, а также неудобное положение при домашнем педикюре может быть вызывающим фактором, особенно если у вас проблемы со спиной. Мы собрали несколько мифов о педикюре, которые, на наш взгляд, уже давно пора развеять.

Три устаревших мифа о педикюре, которые пора отправить на покой
Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.

Первый миф заключается в том, что ногти на ногах нужно стричь под корень. Однако это не самая лучшая практика, так как при полном удалении ногтя он может начать врастать, особенно если его неаккуратно подпилили. Кроме того, такой подход может привести к выбору неудобной, но красивой обуви, что может усугубить проблему.

Второй миф утверждает, что педикюр нужен только летом. На самом деле это не так, так как зимой и осенью также могут возникнуть проблемы с натоптышами и трещинками, которые летом могли быть проигнорированы. Регулярные визиты к мастеру по педикюру помогут избежать таких проблем.

Третий миф связан с тем, что педикюр без покрытия выглядит непрезентабельно. На самом деле отсутствие покрытия не делает педикюр менее качественным, так как главное в этой процедуре — тщательная обработка стоп и ногтей, а также уход за кожей, а не только красивый вид.

Главные ошибки в педикюре | Как делать правильно?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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