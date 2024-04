Разрушение мифов: правда о педикюре, которую стоит узнать

Многие женщины могут относиться к педикюру в салоне без особого энтузиазма, но на самом деле эта процедура может быть важнее, чем кажется на первый взгляд, особенно если сравнивать её с очередной чисткой лица. Часто бывает сложно самостоятельно бороться с грубой кожей на стопах, а также неудобное положение при домашнем педикюре может быть вызывающим фактором, особенно если у вас проблемы со спиной. Мы собрали несколько мифов о педикюре, которые, на наш взгляд, уже давно пора развеять.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.