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Топовые тренды купальников в стиле ретро: советы стилиста на 2024 год

Стилист Скороходова назвала трендовые модели купальников в 2024 году

1:11
Моя семья » Красота и стиль

В 2024 году на пике популярности купальники в стиле ретро, сообщает стилист Анна Скороходова. Она отмечает, что такие модели выгодно смотрятся на женщинах с пышными формами и помогают корректировать фигуру.

Стилист Скороходова назвала трендовые модели купальников в 2024 году
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Стилист рекомендует обратить внимание на различные элементы дизайна, такие как пикантные тесемки, глубокий V-образный вырез на лифе и корсетные вставки. Высокая талия купальника зрительно удлиняет ноги и моделирует фигуру. Также в тренде асимметрия, женственные декоративные элементы и разнообразные принты, включая цветы, тропические орнаменты и геометрические формы. Эксперт предупреждает о том, что большие принты, такие как коровья шкура, могут добавить объема. Пастельная гамма купальников актуальна, но стоит учитывать, что светлые оттенки могут визуально увеличить фигуру.

В тренде практически все оттенки, особенно популярны оранжевый, красный и апельсиновый. Рекомендуется обратить внимание на классические раздельные купальники, бандо, спортивные модели и слитные купальники с высокой талией, как сообщает Москва 24.

ВСЕ ТРЕНДЫ 2024 ГОДА I ЧТО БУДУТ НОСИТЬ ВСЕ В НОВОМ ГОДУ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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