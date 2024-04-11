Топовые тренды купальников в стиле ретро: советы стилиста на 2024 год

Стилист Скороходова назвала трендовые модели купальников в 2024 году

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2024 году на пике популярности купальники в стиле ретро, сообщает стилист Анна Скороходова. Она отмечает, что такие модели выгодно смотрятся на женщинах с пышными формами и помогают корректировать фигуру.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Стилист рекомендует обратить внимание на различные элементы дизайна, такие как пикантные тесемки, глубокий V-образный вырез на лифе и корсетные вставки. Высокая талия купальника зрительно удлиняет ноги и моделирует фигуру. Также в тренде асимметрия, женственные декоративные элементы и разнообразные принты, включая цветы, тропические орнаменты и геометрические формы. Эксперт предупреждает о том, что большие принты, такие как коровья шкура, могут добавить объема. Пастельная гамма купальников актуальна, но стоит учитывать, что светлые оттенки могут визуально увеличить фигуру.

В тренде практически все оттенки, особенно популярны оранжевый, красный и апельсиновый. Рекомендуется обратить внимание на классические раздельные купальники, бандо, спортивные модели и слитные купальники с высокой талией, как сообщает Москва 24.

ВСЕ ТРЕНДЫ 2024 ГОДА I ЧТО БУДУТ НОСИТЬ ВСЕ В НОВОМ ГОДУ