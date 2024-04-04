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Четыре наилучших очищающих пенок для ухода за лицом

Четыре лучших очищающих пенок для лица

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Моя семья » Красота и стиль

Лучшие очищающие средства для лица, которые не только не сушат кожу, но и эффективно удаляют макияж, освежают кожу и выравнивают ее тон.

Четыре лучших очищающих пенок для лица
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic
  1. Очищающий мусс La Mousse от Chanel: легкий гель превращается в пенку, увлажняя и укрепляя кожу. Цена: 3 200 руб.
  2. Пенка-суфле для умывания с гранатом Pomegranate от Frudia: плотная консистенция, бережно очищает и увлажняет кожу. Цена: 618 руб.
  3. Очищающая пенка для лица с фруктовыми кислотами AHA Sensitive от Japonica: натуральные ингредиенты, осветляющий эффект, без ощущения стянутости кожи. Цена: 1 450 руб.
  4. Мягкая пенка для умывания от Weleda: эффективно удаляет макияж и освежает кожу, подходит для жирной и комбинированной кожи. Цена: 1 012 руб.

ТОП 10 очищение : УМЫВАЛКИ, ГЕЛИ, ПЕНКИ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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