Как удалить комедоны: наилучшие средства и методики

Как избавиться от черных точек: лучшие средства и процедуры

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько объяснила, почему возникают черные точки, можно ли окончательно избавиться от них, и какие средства подходят для ухода за жирной кожей.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Черные точки, или комедоны, чаще всего возникают на жирной коже, особенно в проблемных зонах, таких как нос, щеки, подбородок и лоб. Это происходит из-за высокой активности сальных желез, которые выделяют себум. Этот жир смешивается с пылью, грязью и омертвевшими клетками кожи, закупоривая поры и образуя комедоны. Они могут быть открытыми (черными точками) или закрытыми (белыми подкожными угрями). Причины их появления могут быть разнообразными, от неправильного ухода за кожей до диеты и изменений в гормональном фоне.

Избавиться от черных точек окончательно нельзя — все процедуры и средства обеспечивают временный эффект. Однако правильный уход и косметика могут сделать их появление реже и менее интенсивным.

Эффективные процедуры для борьбы с черными точками включают ультразвуковую чистку лица, поверхностные и срединные химические пилинги, лазерные процедуры, такие как Clear lift, а также фотолечение. Кроме того, важно правильно очищать кожу, используя средства с гликолевой кислотой и экстрактами растений, делать регулярные пилинги и использовать некомедогенную косметику.

Среди лучших средств от черных точек можно выделить маску против акне и черных точек от Riche Cosmetics и маску Ultra Clear Purifying Mask от Ultraceuticals. Оба продукта помогают очищать поры и уменьшать количество черных точек, оставляя кожу увлажненной и здоровой.

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