Как подобрать оптимальный защитный крем от солнца?

Как правильно выбрать солнцезащитное средство

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач дерматовенеролог и косметолог клиники Марины Рябус, Анастасия Мигунова, предоставляет ответы на шесть наиболее распространенных вопросов о средствах с SPF и составляет рейтинг предпочтительных уходов.

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Для жителей средней полосы, таких как Москва, рекомендуется использовать SPF 15 зимой и SPF 30 или 50 летом, в зависимости от образа жизни. При наличии салонных процедур или использовании средств с кислотами важно наносить крем с SPF после них и консультироваться со специалистом по уходу за кожей в период восстановления.

При выборе средства с SPF для путешествий необходимо учитывать фототип кожи и уровень ультрафиолетового излучения в регионе назначения. Приложения на смартфоне, такие как Ultraviolet -UV Index или UVLens, могут помочь определить необходимый уровень защиты.

Рекомендуется наносить солнцезащитное средство за 15 минут до выхода на солнце, обновлять каждые 2-3 часа и после контакта с водой, используя легкие похлопывающие движения. При выборе средства учитывайте тип кожи, избегая компонентов, которые могут негативно воздействовать на нее.

Для детей, особенно маленьких, рекомендуется использовать средства с максимальным SPF, предпочтительно с физическим фильтром, и наносить их за 15 минут до выхода на улицу, обновляя каждые 2-3 часа.

Выбор между кремами, спреями и стиками зависит от предпочтений, при этом важнее уровень SPF. Анастасия Мигунова рекомендует кремы Ultraceuticals, Obagi и SkinCeuticals, отмечая их качество и удобство в использовании, а также присутствие ухаживающих компонентов помимо защиты.

Солнцезащитные средства. Теория и практика.