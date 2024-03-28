Создание идеального макияжа при экземе: секреты профессионалов для безупречного образа

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Как правильно наносить макияж при экземе: советы от визажистов

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Нанесение макияжа при наличии экземы – это настоящее искусство, требующее особого внимания к выбору продуктов и методике нанесения. Это хроническое кожное заболевание сопровождается красными, сухими и шелушащимися пятнами, что делает процесс нанесения косметики немного сложнее. Следуя рекомендациям визажистов realsimple.com, вы сможете добиться безупречного макияжа даже при наличии экземы.

Как правильно наносить макияж при экземе: советы от визажистов
Фото: openverse.org by freestocks.org is licensed under CC0 1.0.
  1. Подбирайте средства для чувствительной кожи. При экземе важно использовать гипоаллергенные продукты, которые не вызовут обострения и раздражения.
  2. Нанесение крема. Перед нанесением макияжа убедитесь в том, что ваша кожа хорошо увлажнена, особенно если она склонна к сухости и шелушению.
  3. База для макияжа. Праймеры помогают создать ровное покрытия для макияжа, особенно важно это при работе с кожей, подверженной экземе.
  4. Соблюдение гигиены. Поддерживайте безупречную чистоту кистей и других средств, чтобы избежать попадания бактерий на кожу.
  5. Выбор кремовых текстур. Предпочтение стоит отдавать кремовым формулам косметики, так как они мягче действуют на кожу и не подчеркивают её шелушение.
  6. Не используйте стойкие водостойкие продукты. Они могут усугубить сухость кожи, поэтому предпочтение лучше отдать легким текстурам.
  7. Деликатное нанесение. Избегайте сильного натирания и давления на кожу, лучше используйте мягкие движения при нанесении макияжа.
  8. Избегайте мерцающих продуктов. Сияющие частицы в косметике могут подчеркнуть шелушение и неровности кожи, поэтому отдавайте предпочтение матовым текстурам.
  9. Проведение теста. Перед использованием новых средств проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы избежать аллергических реакций.

Следуя этим советам, вы сможете создать безупречный макияж, несмотря на наличие экземы, и подчеркнуть свою естественную красоту.

Атопический дерматит, экзема | Уход за кожей | Аптечная косметика
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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