10 самых популярных средств от целлюлита

Собрали для вас лучшие гели, кремы и масла, которые помогут сделать кожу ровнее всего за несколько дней. Однако предупреждаем: для достижения идеального результата необходимо сочетать их применение с правильным питанием и физическими упражнениями.
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Все эти методы эффективны в комплексе!
Антицеллюлитный гель Slimtech, Methode Jeanne Piaubert — идеальное средство с аппликатором из пяти стеклянных шариков для создания дренажного эффекта. Цена: 3 700 руб.
Антицеллюлитный крем Defi Cellulite, Thalgo — эффективное средство с миксом экстрактов бурых водорослей и семян сандалового дерева. Цена: 4 780 руб.
Крем-гель с эффектом лифтинга Body Fit, Clarins — содержит листья айвы, целозию, кофе, мяту, конский каштан и подсолнечник. Охлаждающий эффект. Цена: 4 100 руб.
Антицеллюлитный стик Body Stick Anti-Cellulite, Oh, My Bums! — разогревающий эффект, равный 30-минутной тренировке. Цена: 2 500 руб.
Антицеллюлитное масло Cellulite Oil, Birch, Weleda — содержит натуральные компоненты, такие как молодые листья березы и растительные масла. Легкий травяной аромат. Цена: 1 975 руб.
Концентрат для похудения Concentre Minceur, Caudalie — содержит эфирные масла и витамины. Может уменьшить объем на один-два сантиметра после месяца использования. Цена: 2 500 руб.
Антицеллюлитный крем Cellulite-Xt-M Biological, Cellcosmet — убирает целлюлит и решает его причины. Необходим курс от двух до четырех месяцев. Цена: 17 000 руб.
Антицеллюлитный крем Cellulinov, Sisley — содержит редкие ингредиенты и обладает бархатистой текстурой. Цена: 15 950 руб.
Антицеллюлитный гель Advanced Body Creator, Shiseido — быстро впитывается и обладает бодрящим ароматом. Цена: 4 700 руб.
Ночной антицеллюлитный концентрат Slimming Superconcentrate, Collistar — действует во время сна и делает кожу ровнее уже спустя две недели. Цена: 2 500 руб.
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