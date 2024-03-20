10 самых популярных средств от целлюлита

10 средств-бестселлеров от целлюлита

2:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Собрали для вас лучшие гели, кремы и масла, которые помогут сделать кожу ровнее всего за несколько дней. Однако предупреждаем: для достижения идеального результата необходимо сочетать их применение с правильным питанием и физическими упражнениями.

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Все эти методы эффективны в комплексе!

Антицеллюлитный гель Slimtech, Methode Jeanne Piaubert — идеальное средство с аппликатором из пяти стеклянных шариков для создания дренажного эффекта. Цена: 3 700 руб. Антицеллюлитный крем Defi Cellulite, Thalgo — эффективное средство с миксом экстрактов бурых водорослей и семян сандалового дерева. Цена: 4 780 руб. Крем-гель с эффектом лифтинга Body Fit, Clarins — содержит листья айвы, целозию, кофе, мяту, конский каштан и подсолнечник. Охлаждающий эффект. Цена: 4 100 руб. Антицеллюлитный стик Body Stick Anti-Cellulite, Oh, My Bums! — разогревающий эффект, равный 30-минутной тренировке. Цена: 2 500 руб. Антицеллюлитное масло Cellulite Oil, Birch, Weleda — содержит натуральные компоненты, такие как молодые листья березы и растительные масла. Легкий травяной аромат. Цена: 1 975 руб. Концентрат для похудения Concentre Minceur, Caudalie — содержит эфирные масла и витамины. Может уменьшить объем на один-два сантиметра после месяца использования. Цена: 2 500 руб. Антицеллюлитный крем Cellulite-Xt-M Biological, Cellcosmet — убирает целлюлит и решает его причины. Необходим курс от двух до четырех месяцев. Цена: 17 000 руб. Антицеллюлитный крем Cellulinov, Sisley — содержит редкие ингредиенты и обладает бархатистой текстурой. Цена: 15 950 руб. Антицеллюлитный гель Advanced Body Creator, Shiseido — быстро впитывается и обладает бодрящим ароматом. Цена: 4 700 руб. Ночной антицеллюлитный концентрат Slimming Superconcentrate, Collistar — действует во время сна и делает кожу ровнее уже спустя две недели. Цена: 2 500 руб.

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