Три простых способа сделать консилер дома: лайфхаки для идеального тона кожи

Три лайфхака для создания консилера дома: легко, быстро, эффективно

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда косметика может закончиться в самый неподходящий момент. Однако в домашних условиях вы легко можете создать собственный консилер, который идеально подходит под вашу кожу и поможет перекрыть недостатки. Вот три простых лайфхака от beautyglimpse.com, которые помогут вам достичь безупречного вида.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Крем + румяна

Наполните чистую емкость (например, баночку от бальзама для губ) ложкой вашего любимого увлажняющего крема. Затем добавьте немного румян, соответствующих тону вашей кожи. Тщательно перемешайте их до получения желаемого оттенка, и проверьте смесь, нанеся ее под глаза.

Тональная основа + увлажняющий крем

Возьмите чистую емкость и смешайте в ней увлажняющий и тональный крем в пропорции, подходящей для вашего оттенка кожи. Продолжайте добавлять тональный крем до достижения желаемого цвета и степени перекрытия. Это простое решение подходит для тех, кто предпочитает легкое покрытие.

Увлажняющий крем + компактная пудра

Вам потребуется увлажняющий крем и немного прессованной пудры подходящего оттенка. Просто смешайте их вместе до получения желаемого консистенции и оттенка. Этот метод идеально подойдет для тех, кто предпочитает более плотное покрытие.

Эти простые рецепты помогут вам создать консилер прямо у себя дома. Наслаждайтесь безупречным видом вашей кожи в любое время!

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