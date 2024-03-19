Три простых способа сделать консилер дома: лайфхаки для идеального тона кожи

Иногда косметика может закончиться в самый неподходящий момент. Однако в домашних условиях вы легко можете создать собственный консилер, который идеально подходит под вашу кожу и поможет перекрыть недостатки. Вот три простых лайфхака от beautyglimpse.com, которые помогут вам достичь безупречного вида.
Наполните чистую емкость (например, баночку от бальзама для губ) ложкой вашего любимого увлажняющего крема. Затем добавьте немного румян, соответствующих тону вашей кожи. Тщательно перемешайте их до получения желаемого оттенка, и проверьте смесь, нанеся ее под глаза.
Возьмите чистую емкость и смешайте в ней увлажняющий и тональный крем в пропорции, подходящей для вашего оттенка кожи. Продолжайте добавлять тональный крем до достижения желаемого цвета и степени перекрытия. Это простое решение подходит для тех, кто предпочитает легкое покрытие.
Вам потребуется увлажняющий крем и немного прессованной пудры подходящего оттенка. Просто смешайте их вместе до получения желаемого консистенции и оттенка. Этот метод идеально подойдет для тех, кто предпочитает более плотное покрытие.
Эти простые рецепты помогут вам создать консилер прямо у себя дома. Наслаждайтесь безупречным видом вашей кожи в любое время!
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