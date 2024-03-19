Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка из Нижнего Новгорода чуть не умерла из-за ластика
Как приготовить брокколи на сковороде: основные правила и нюансы
Можно ли вырастить дуб из жёлудя?
В Волгограде мошенники обманывают водителей, представляясь аварийными комиссарами
Россия обратиться к ООН за разъяснениями из-за ситуации с ФАО
Греция отказалась приглашать Россию на празднования в честь дня независимости
В России предложили создать министерство демографии
Ветеринары рассказали, как отличить больную собаку от здоровой
Как избавиться от проволочника
Три простых способа сделать консилер дома: лайфхаки для идеального тона кожи

Три лайфхака для создания консилера дома: легко, быстро, эффективно

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Иногда косметика может закончиться в самый неподходящий момент. Однако в домашних условиях вы легко можете создать собственный консилер, который идеально подходит под вашу кожу и поможет перекрыть недостатки. Вот три простых лайфхака от beautyglimpse.com, которые помогут вам достичь безупречного вида.

Три лайфхака для создания консилера дома: легко, быстро, эффективно
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Крем + румяна

Наполните чистую емкость (например, баночку от бальзама для губ) ложкой вашего любимого увлажняющего крема. Затем добавьте немного румян, соответствующих тону вашей кожи. Тщательно перемешайте их до получения желаемого оттенка, и проверьте смесь, нанеся ее под глаза.

Тональная основа + увлажняющий крем

Возьмите чистую емкость и смешайте в ней увлажняющий и тональный крем в пропорции, подходящей для вашего оттенка кожи. Продолжайте добавлять тональный крем до достижения желаемого цвета и степени перекрытия. Это простое решение подходит для тех, кто предпочитает легкое покрытие.

Увлажняющий крем + компактная пудра

Вам потребуется увлажняющий крем и немного прессованной пудры подходящего оттенка. Просто смешайте их вместе до получения желаемого консистенции и оттенка. Этот метод идеально подойдет для тех, кто предпочитает более плотное покрытие.

Эти простые рецепты помогут вам создать консилер прямо у себя дома. Наслаждайтесь безупречным видом вашей кожи в любое время!

✨🌸Косметика~СВОИМИ-РУКАМИ~консилер,блеск для губ~🌸✨
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Чем подкормить пионы весной?
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
Рассказываем причины из-за чего необходимо замачивать лук: совсем скоро сажать
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Последние материалы
Косметолог — о том, что происходит с кожей после 40 лет, и какие процедуры нужны
Дональд Трамп обратился к Верховному Суду Америки
Дональд Трамп заявил, что с Владимиром Путиным можно вести переговоры по Украине
Тренер Тарасова считает, что в МОК сошли с ума, призывая атлетов отказаться от Игр Дружбы в РФ
Запущен веб-сайт по надзору за помощью США Украине
Курс биткоина резко упал после периода роста
Полковник Арбаретье: Франция может разместить войска на Украине вдоль Днепра
Аксенов рассказал о популярных у москвичей курортах Крыма
Врач объяснила, как пропуск завтрака влияет на память
Рустем Умеров заявил, что Украина получит всю необходимую помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников