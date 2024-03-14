Пять простых методов, чтобы избавиться от мозолей

Как избавиться от мозолей: пять простых способов

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стопы часто подвергаются механическому воздействию из-за ходьбы, стояния, бега и носки неудобной обуви, что может привести к появлению натоптышей и мозолей, а также сделать кожу грубой и шершавой. Чтобы быстро решить эту проблему, предлагаем пять простых методов.

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Разновидности мозолей

Мозоли на коже возникают в результате долгосрочного трения или давления. Они обычно образуются на стопах и ладонях. Мозоли представляют собой омертвевшие клетки эпителия, под которыми может накапливаться жидкость, известная как мокрая мозоль. Приближенность к кровеносным сосудам может привести к образованию кровяных мозолей, которые могут разрываться и представлять угрозу инфекции. Появление мозолей слишком часто может указывать на проблемы с различными системами и органами организма.

Метод №1: Прокол мокрых мозолей стерильной иглой

Мокрые мозоли следует прокалывать, чтобы удалить жидкость, но это необходимо делать в абсолютно стерильных условиях, чтобы предотвратить инфекцию. Для этого используйте новую стерильную иглу от одноразового шприца, обработанную спиртовым раствором и перекисью водорода. Перед процедурой вымойте руки и смажьте их антисептическим гелем. Проколите мозольный мешок несколько раз и нанесите салициловую кислоту, а затем накройте место мазью и бактерицидным пластырем.

Метод №2: Салициловая мазь

Для устранения сухих мозолей, которые не вызывают сильного дискомфорта, можно использовать салициловую мазь. Распарьте стопы в теплой воде с добавлением лекарственных трав, нанесите мазь на мозоль и заклейте пластырем на ночь. Повторяйте процедуру в течение нескольких дней до исчезновения мозоли.

Метод №3: Специальные пластыри

В аптеке можно приобрести специальные пластыри для сухих мозолей. После парения стоп нанесите пластырь на мозоль и повторяйте процедуру несколько раз в течение нескольких дней.

Метод №4: Сок алоэ

Алоэ известно своими ранозаживляющими свойствами. Нанесите сок алоэ на мозоль и заклейте пластырем.

Метод №5: Примочки из отвара календулы

Отвар календулы также обладает антисептическими свойствами. Подготовьте отвар и делайте примочки несколько раз в день, прикладывая к мозоли и утепляя стопу. Повторяйте процедуру до исчезновения мозоли.





Как избавиться от мозолей | Простой способ Как лечить в домашних условиях