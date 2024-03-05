Макияж или прическа в первую очередь: как сделать правильный выбор для важного события

С чего лучше начинать подготовку перед важным мероприятием: макияж или причёска

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что делать в первую очередь: макияж или прическу? Этот вопрос может быть ключевым перед важными мероприятиями, такими как свадьба или выпускной. Не стоит теряться в сомнениях! На самом деле, нет строгих правил, и правильный выбор зависит от конкретной ситуации. Но мы с Wikihow.com подготовили подробное руководство о том, когда лучше начать с прически, а когда с макияжа.

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Когда следует делать причёску в первую очередь?

Если жарко на улице. В жаркую погоду больше шансов, что вы начнете потеть, и влага может размазать макияж, делая его менее стойким. В таких случаях лучше начать с причёски, особенно если мероприятие на открытом воздухе.

В жаркую погоду больше шансов, что вы начнете потеть, и влага может размазать макияж, делая его менее стойким. В таких случаях лучше начать с причёски, особенно если мероприятие на открытом воздухе. Если ваша кожа склонна к жирности. Кожный жир может смешаться с тональной основой, что уменьшит его стойкость. Нанося макияж ближе к началу мероприятия, вы обеспечите более долгое сохранение его свежести.

Кожный жир может смешаться с тональной основой, что уменьшит его стойкость. Нанося макияж ближе к началу мероприятия, вы обеспечите более долгое сохранение его свежести. Если планируется использование горячих инструментов для укладки. Высокая температура инструментов может вызвать потоотделение на лице, что приведет к размазыванию макияжа. В таких случаях лучше начать с прически.

Высокая температура инструментов может вызвать потоотделение на лице, что приведет к размазыванию макияжа. В таких случаях лучше начать с прически. Если вашей причёске требуется время, чтобы закрепиться. Некоторые укладки требуют времени, чтобы волосы зафиксировались. В этом случае начните с прически, чтобы убедиться, что у вас достаточно времени.

Когда делать макияж в первую очередь?

Отсутствие укладки. Если прическа не требует использования горячих инструментов, начните с макияжа.

Если прическа не требует использования горячих инструментов, начните с макияжа. Если вы боитесь помять прическу. При макияже вам придется собрать волосы, что иногда может привести к заломам. Если вы беспокоитесь об этом, лучше начать с макияжа и причесать волосы уже после.

Важно также учитывать время на создание каждого образа. Простой макияж или прическа могут занять около 45 минут, а сложные укладки — до полутора часов. Поэтому уделите достаточно времени и разделите его в соответствии с тем, сколько требуется для каждого этапа.

Если у вас очень ограниченное время на подготовку, то в профессиональном салоне могут одновременно заняться макияжем и укладкой.

Елена Крыгина Прическа и Макияж для Важного Мероприятия