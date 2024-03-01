Омоложение без операции: как замедлить процесс старения при помощи экзосом

Что такое экзосомы и как они помогают замедлить старение кожи

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Каждый год в мире появляются новые технологии, компоненты и процедуры, которые помогают замедлить старение кожи без необходимости проведения пластических операций или использования машин времени. В 2020 году российские ученые разработали уникальное биотехнологическое средство — экзосомы, которые перепрограммируют клетки для сохранения молодости кожи.

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Экзосомы — это микроскопические везикулы, выделяемые клетками, которые используются для коммуникации между клетками организма. Процесс их производства запатентован и соответствует международным стандартам, осуществляется с использованием стволовых клеток пуповинной крови. Это безопасный и этичный источник материала, который получают у доноров пуповинной крови после тщательного обследования.

Экзосомы стволовых клеток действуют как "гуманитарная помощь" для клеток кожи, поддерживая их функционирование в молодом состоянии. Они стимулируют процессы обновления кожи, усиливают выработку коллагена и эластина, а также способствуют восстановлению клеток. Исследования показали, что экзосомы эффективнее в омоложении кожи по сравнению с другими методами, такими как применение факторов роста или ретинола.

Экзосомы могут сочетаться с различными процедурами и домашним уходом для улучшения результатов. Противопоказаний к их использованию практически нет, за исключением индивидуальной непереносимости. Однако, рекомендуется воздержаться от их применения во время беременности из-за отсутствия испытаний на данной категории пациенток.

Что такое экзосомы и как они работают