Оказывается, и для чувствительной кожи можно подобрать ароматную косметику без отдушек: рассказываем, какую

Для чувствительной кожи: средства без отдушек, которые приятно пахнут

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Если ваша кожа склонна к чувствительности, вы, вероятно, знаете, как легко неподходящее средство может навредить ей. Часто это связано именно с ароматизированными добавками, так как непредсказуемо, как кожа отреагирует на тот или иной аромат. Если средство содержит, к примеру, 50 компонентов, вероятность ошибки слишком высока.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В таких случаях косметолог-эстетист клиники Aging Control Таисия Петрова рекомендует избегать не только парфюмерных отдушек, но и спирта, ретиноидов и фруктовых кислот. Она советует выбирать средства на масляной основе с максимально натуральным составом и отдавать предпочтение проверенным аптечным брендам, таким как Avene, Babor и Bioderma.

Однако многие предпочитают избегать продуктов с ароматом или выбирать те, у которых нейтральный, едва уловимый запах. Вот несколько таких средств:

Крем для кожи вокруг глаз C-Tango™ Multivitamin Eye Cream, Drunk Elephant: этот крем, не содержащий ярко выраженных ароматов, обладает приятным и нейтральным запахом, который не вызывает раздражения.

Крем для лица Pink Cloud Rosewater Moisture Creme, Herbivore: увлажняющий крем с легким ароматом розовой воды от Herbivore пользуется популярностью благодаря своему качественному увлажнению и деликатному аромату.

Увлажняющий тоник без масел Ultra Facial Oil-Free Toner, Kiehl's: этот тоник подходит для нормальной и склонной к жирности кожи, не содержит спирта, масел и отдушек, и обладает свежим, легким ароматом.

Очищающие салфетки для снятия макияжа Neutrogena: салфетки Neutrogena, не содержащие ароматизаторов, хотя имеющие сладковатый запах, удобны для использования в поездках или в спортзале.

Увлажняющая маска Tolérance Extrême, Avene: эта маска, предназначенная для чувствительной кожи, не содержит отдушек и приятно увлажняет кожу, имея едва уловимый растительный аромат.

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