Мы уже рассказывали о важных велнесс-трендах 2023 года. Теперь рассмотрим, какие тенденции будут популярны в уходе за собой.
Бьюти-гаджеты для домашнего ухода
В последнее время стали популярны гаджеты для ухода за кожей лица. Они обещают эффекты, сравнимые с косметологическими процедурами. Такие инновации, как TheraFace Pro и Advanced Skincare Wand, активно обсуждаются в социальных сетях и рекомендуются звездами.
Косметика для женщин в период менопаузы
В 2022 году начал активно обсуждаться вопрос о косметике для женщин в период менопаузы. В США уже появились бренды, специализирующиеся на продуктах для этого периода. Возможно, в России также появятся аналогичные предложения.
Бренды от звезд
Многие известные личности, такие как сестры Кардашьян, Рианна и другие, запустили свои косметические бренды. Такой тренд будет продолжаться и в 2023 году.
Ниацинамид в составе
В последнее время в косметических продуктах все чаще можно встретить ниацинамид, или витамин B3. Этот компонент особенно ценен для проблемной кожи и помогает бороться с воспалениями.
Натуральные составы и эко-упаковка
В 2023 году будет продолжаться тенденция к выбору натуральных продуктов с экологически чистой упаковкой. Многие производители ставят на биоразлагаемые материалы и заботу о природе.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.