Продукты красоты для дам, находящихся в периоде менопаузы, и включение ниацинамида в их состав

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Косметика для женщин в период менопаузы

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Мы уже рассказывали о важных велнесс-трендах 2023 года. Теперь рассмотрим, какие тенденции будут популярны в уходе за собой.

Косметика для женщин в период менопаузы
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Бьюти-гаджеты для домашнего ухода

В последнее время стали популярны гаджеты для ухода за кожей лица. Они обещают эффекты, сравнимые с косметологическими процедурами. Такие инновации, как TheraFace Pro и Advanced Skincare Wand, активно обсуждаются в социальных сетях и рекомендуются звездами.

Косметика для женщин в период менопаузы

В 2022 году начал активно обсуждаться вопрос о косметике для женщин в период менопаузы. В США уже появились бренды, специализирующиеся на продуктах для этого периода. Возможно, в России также появятся аналогичные предложения.

Бренды от звезд

Многие известные личности, такие как сестры Кардашьян, Рианна и другие, запустили свои косметические бренды. Такой тренд будет продолжаться и в 2023 году.

Ниацинамид в составе

В последнее время в косметических продуктах все чаще можно встретить ниацинамид, или витамин B3. Этот компонент особенно ценен для проблемной кожи и помогает бороться с воспалениями.

Натуральные составы и эко-упаковка

В 2023 году будет продолжаться тенденция к выбору натуральных продуктов с экологически чистой упаковкой. Многие производители ставят на биоразлагаемые материалы и заботу о природе.

МЕНОПАУЗА, климакс: симптомы и лечение. ПРИЛИВЫ у женщин: что делать. Пить ли гормоны / ГЗТ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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