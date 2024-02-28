Рекомендации по питанию для укрепления волос: что исключить из рациона и что включить

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Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Если вы замечаете, что при расчесывании волос на расческе остается много волос, это может быть сигналом тревоги. Причины выпадения волос могут быть разнообразны, и некоторые из них требуют консультации врача-трихолога после проведения необходимых анализов. Также важную роль играет правильное питание. Об этом более подробно рассказывает Маргарита Андрианова — ведущий стилист, основатель студии красоты "Dajmur".

Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чтобы ваши волосы оставались здоровыми, блестящими и густыми, необходимо включить в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, и исключить все пищевые продукты, негативно влияющие на волосы и кожу.

Важные составляющие рациона для здоровья волос:

  • Вода: поддерживает водный баланс в организме, рекомендуется употреблять количество воды, соответствующее 30 мл на 1 кг веса в день.
  • Рыба и морепродукты: богаты омега-3 кислотами, железом и цинком, способствуют укреплению волос.
  • Мясо: обеспечивает организм белком, можно заменить курицей или индейкой, а также включить в рацион бобовые.
  • Зеленые и листовые овощи: богаты клетчаткой и легкоусвояемыми белками, способствуют здоровью волос.
  • Орехи: содержат жирные аминокислоты, селен, цинк и медь, положительно влияют на состояние волос.
  • Яйца: богаты биотином, магнием и витаминами группы В.
  • Цельнозерновые культуры: насыщены железом, цинком и витаминами группы В.
  • Каши: ускоряют рост волос за счет наличия легкоусвояемых витаминов.

Также следует иметь под рукой полезные перекусы: орехи, натуральные овощные или фруктовые чипсы, батончики из мюсли, сухофрукты и смузи на основе растительного молока.

Топ-6 супер продуктов для волос (Включите их в рацион)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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