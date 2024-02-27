Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Пономарев назвал три способа продлить жизнь мотора автомобиля
Автоэксперт Ревин объяснил, как сильный мороз влияет на топливо в баке
После операции по резекции желудка в клинике хирурга Хайдарова умер пациент
Тина Канделаки высказалась об участии сына Леонтия в "Новой фабрике звёзд"
Плюсы и минусы многоуровневой клумбы
Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Кинорежиссёр Салбиев встал на сторону Марии Шукшиной в споре о наследстве Василия Шукшина
Для губ, глаз и лица одновременно: чем хороши универсальные косметические средства
Блогер Лерчек пожаловалась на семейный кризис после уголовного преследования
Перечень из пяти эффективных продуктов для придания губам дополнительного объема

Топ-5 проверенных средств для увеличения губ

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Увеличение объема губ с использованием филлеров остается на усмотрение каждого, однако использование народных средств с красным перцем или подобными ингредиентами не рекомендуется. Вместо этого, предлагается обратить внимание на блески для губ, праймеры и сыворотки с эффектом "push-up", которые обеспечивают безопасное и желаемое увеличение объема. Эти продукты не только добавляют легкий натуральный объем, но и увлажняют, защищают от ветра и УФ-лучей. В настоящее время актуально принятие себя и выделение индивидуальности, поэтому стремление к идеалам типа губ Анджелины Джоли уступает место уверенности в своей неповторимости.

Топ-5 проверенных средств для увеличения губ
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.
  1. Блеск для губ Lip Maximizer, Dior Addict: популярный продукт от Dior Addict, который помимо прекрасного цвета и ухаживающих свойств на основе гиалуроновой кислоты, также придает губам легкий объем. Представлено семь оттенков, обеспечивающих стойкость.
  2. Праймер для губ Kisskiss Lip Lift, Guerlain: этот продукт от Guerlain создает ровное и гладкое полотно для губ, что делает их более объемными и идеальными для нанесения помады.
  3. Сыворотка Lip Volumizer, La Mer: популярное средство, мгновенно увлажняющее губы и придавая им объем. Используется как праймер, для повседневного ухода или вместе с бальзамом.
  4. Двустороннее средство для губ Sugar&Butter, Jane Iredale: этот продукт от Jane Iredale осуществляет двойное действие: отшелушивает кожу губ и придает им естественный оттенок и объем.
  5. Сыворотка для губ Lip Fill Up Serum, J: ON: рекомендуемая корейская сыворотка, содержащая экстракты маточного молочка, прополиса и меда, которая увлажняет, питает губы и придает им легкий объем. Обращает на себя внимание возможное покалывание после нанесения, однако оно проходит через несколько минут.

FOR FUN ✔ Лайфхаки для УВЕЛИЧЕНИЯ ГУБ: работают ли?!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Как правильно сажать укроп на даче, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал урожаем
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
В Карелии обнаружен ранее неизвестный науке минерал
Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский опубликовал фото со своим именитым дедушкой
Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский опубликовал фото со своим именитым дедушкой
Последние материалы
После операции по резекции желудка в клинике хирурга Хайдарова умер пациент
Тина Канделаки высказалась об участии сына Леонтия в "Новой фабрике звёзд"
Плюсы и минусы многоуровневой клумбы
Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Кинорежиссёр Салбиев встал на сторону Марии Шукшиной в споре о наследстве Василия Шукшина
Для губ, глаз и лица одновременно: чем хороши универсальные косметические средства
Блогер Лерчек пожаловалась на семейный кризис после уголовного преследования
В ГИБДД рассказали водителям, что категорически нельзя делать при покупке авто
Мария Захарова: Шефы "семерки" служат англосаксам, рискуют быть брошенными
Автоэксперт Соколов: автообледенители могут повредить машину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников