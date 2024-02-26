Существует шесть основных принципов ухода за кистями для макияжа

Если вас часто беспокоят закупоренные поры и воспаления на коже, не спешите обвинять генетику — возможно, вы просто неправильно ухаживаете за кистями для макияжа. Список советов по уходу за этими инструментами.
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Очищайте кисти для жидких текстур после каждого использования, чтобы предотвратить размножение микробов.
Мойте спонжи для макияжа с использованием дезинфицирующего раствора и регулярно их меняйте.
Не злоупотребляйте средствами для экспресс-очищения кистей, лучше промывать их шампунем.
Очищайте кисти аккуратно, избегая попадания воды в ферулу — это поможет сохранить их качество.
Выбирайте средства для очищения кистей в зависимости от типа ворса и используйте вспомогательные средства, такие как силиконовое яйцо Brushegg.
Сушите кисти в проветриваемом помещении, убедитесь, что они лежат под углом и ворс свисает вниз.
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Как ухаживать за кистями для макияжа: очищаем и моем ворс правильно.
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