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Ароматическая соль для ванн своими руками за 3 минуты: рецепт расслабления в домашних условиях

Шаг за шагом: как сделать ароматическую соль для ванны в домашних условиях

1:56
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Погрузитесь в мир умиротворения и расслабления с нашей ароматической солью для ванн! Простота приготовления этого удивительного продукта позволит вам наслаждаться моментами покоя и внутреннего равновесия в любое время. Следуйте простому рецепту от beautylish.com и создайте ваш собственный оазис спокойствия прямо у себя дома.

Шаг за шагом: как сделать ароматическую соль для ванны в домашних условиях
Фото: https://oilhealthbenefits.com/

Ингредиенты

  • 2 чашки английской соли
  • 2 чайные ложки масла на ваш выбор (например, жожоба, миндаля или кокоса)
  • 5–10 капель любимого эфирного масла
  • Немного жидкого пищевого красителя (по желанию)
  • Стеклянная банка для хранения.

Рецепт

  1. Возьмите большую чашку или миску и добавьте в неё английскую соль.
  2. Добавьте масло на ваш выбор. Это поможет увлажнить вашу кожу и придать соли дополнительные питательные свойства. Тщательно перемешайте ингредиенты до того, как они равномерно смешаются.
  3. Постепенно добавляйте эфирное масло. Это создаст неповторимый аромат вашей соли для ванн. Помните, что эфирные масла очень концентрированы, поэтому лучше начать с меньшего количества капель и по мере необходимости добавить больше, чтобы достичь желаемого аромата.
  4. Придание оттенков. Если вы хотите придать соли немного цвета, добавьте несколько капель жидкого пищевого красителя. Помешайте, пока краситель не распределится равномерно по всей смеси.
  5. Переложите вашу ароматическую соль для ванн в стеклянную банку или другой контейнер для хранения. Убедитесь, что он хорошо закрыт, чтобы сохранить аромат и свойства соли.

Теперь ваша ароматическая соль для ванн готова к использованию! Просто добавьте несколько ложек этой смеси в ванну с тёплой водой и наслаждайтесь расслабляющим и ароматным отдыхом. Вы также можете подарить эту соль своим друзьям и близким, завернув её в красивую упаковку и добавив личное послание.

В подарок или на продажу: натуральная соль для ванны
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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