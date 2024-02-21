От кукурузного крахмала до детской присыпки: простые и эффективные рецепты сухого шампуня, чтобы быстро освежить прическу в любое время

Простые и эффективные рецепты сухого шампуня своими руками: красивая укладка без мытья волос

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухой шампунь - ваш надёжный спутник в уходе за волосами, особенно когда нет времени на то, чтобы помыть голову. Предлагаем вам простые альтернативы этого средства от beautylish.com, которые легко приготовить своими руками.

Фото: retikul.hu

Кукурузный крахмал

Для этого рецепта вам потребуется:

1/2 стакана кукурузного крахмала

Просто аккуратно посыпьте его на кожу головы, помассируйте и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Затем просто удалите остатки с помощью расчески.

Овсянка и сода

Для этого вам понадобится:

1 стакан молотой овсянки

1 стакан пищевой соды

Смешайте ингредиенты, возьмите примерно одну-две столовые ложки смеси и вотрите её в волосы. Дайте средству время, чтобы впитать излишки жира, а затем тщательно расчешите шевелюру.

Детская присыпка и пищевая сода

Для приготовления вам понадобится:

1/4 стакана детской присыпки

1/4 стакана пищевой соды

Вмассируйте смесь соды и присыпки в волосы, оставьте на несколько минут, а затем тщательно расчешитесь.

Воспользуйтесь этими простыми и эффективными рецептами сухого шампуня, чтобы быстро освежить вашу прическу в любое время.