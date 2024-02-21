От кукурузного крахмала до детской присыпки: простые и эффективные рецепты сухого шампуня, чтобы быстро освежить прическу в любое время

Сухой шампунь - ваш надёжный спутник в уходе за волосами, особенно когда нет времени на то, чтобы помыть голову. Предлагаем вам простые альтернативы этого средства от beautylish.com, которые легко приготовить своими руками.
Для этого рецепта вам потребуется:
Просто аккуратно посыпьте его на кожу головы, помассируйте и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Затем просто удалите остатки с помощью расчески.
Для этого вам понадобится:
Смешайте ингредиенты, возьмите примерно одну-две столовые ложки смеси и вотрите её в волосы. Дайте средству время, чтобы впитать излишки жира, а затем тщательно расчешите шевелюру.
Для приготовления вам понадобится:
Вмассируйте смесь соды и присыпки в волосы, оставьте на несколько минут, а затем тщательно расчешитесь.
Воспользуйтесь этими простыми и эффективными рецептами сухого шампуня, чтобы быстро освежить вашу прическу в любое время.
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