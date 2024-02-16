Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже

Аналоги элитных ароматов, или Как почувствовать себя в стиле old money

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Конечно, не каждый может наполнить свой гардероб одеждой от известных брендов. Но это не проблема. Ведь здесь на помощь приходят роскошные параллели, предлагаемые массмаркетом. При правильном сочетании элементов и аксессуаров каждый может приобщиться к стилю "миллионер".

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Роскошный, в то же время простой, смелый, но утонченный — так можно охарактеризовать стиль Old Money, который остается популярным уже несколько сезонов. Эстетика сочетает в себе минимализм и классику, красивые визуальные образы и отсылки к статусным кругам и роскошному образу жизни.

К сожалению, большинство современных парфюмов, являющихся символами успеха и неподвластной времени элегантности и стиля, стоят недешево.

Например, духи Tom Ford "lost cherry" стоят около 22 тыс. рублей за 30 мл! Не каждый готов выложить такую сумму за парфюм.

Поэтому на помощь снова приходят бюджетные варианты. Зачастую они еще ярче раскрываются на коже и дольше держатся.

Мы расскажем вам о главных нотах, составляющих эстетику старых денег, и выясним, так ли прост бюджетный аналог дорогих люксовых парфюмов.

Бюджетные аналоги дорогих парфюмов

Пудровые ароматы

Tom Ford Tobacco Vanille — Zara Vibrant Leather

Kilian Love Don't Be Shy — Bath and Body Works Vanilla Bean Noel

Цитрусовые ароматы

Chanel Chance Eau Fraiche — H&M Citrus Fresh

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt — Zara Waterlily Tea Dress

Вишня и амбра

Tom Ford Lost Cherry — Victoria's Secret Bombshell Intense

Kilian Black Phantom — Zara Rich Warm Addictive

Цветочные ароматы

Dior Miss Dior — Bath and Body Works Rose

Gucci Bloom — Zara White Jasmine

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