Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже

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Аналоги элитных ароматов, или Как почувствовать себя в стиле old money

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Конечно, не каждый может наполнить свой гардероб одеждой от известных брендов. Но это не проблема. Ведь здесь на помощь приходят роскошные параллели, предлагаемые массмаркетом. При правильном сочетании элементов и аксессуаров каждый может приобщиться к стилю "миллионер".

Аналоги элитных ароматов, или Как почувствовать себя в стиле old money
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Роскошный, в то же время простой, смелый, но утонченный — так можно охарактеризовать стиль Old Money, который остается популярным уже несколько сезонов. Эстетика сочетает в себе минимализм и классику, красивые визуальные образы и отсылки к статусным кругам и роскошному образу жизни.

К сожалению, большинство современных парфюмов, являющихся символами успеха и неподвластной времени элегантности и стиля, стоят недешево.

Например, духи Tom Ford "lost cherry" стоят около 22 тыс. рублей за 30 мл! Не каждый готов выложить такую сумму за парфюм.

Поэтому на помощь снова приходят бюджетные варианты. Зачастую они еще ярче раскрываются на коже и дольше держатся.

Мы расскажем вам о главных нотах, составляющих эстетику старых денег, и выясним, так ли прост бюджетный аналог дорогих люксовых парфюмов.

Бюджетные аналоги дорогих парфюмов

Пудровые ароматы

  • Tom Ford Tobacco Vanille — Zara Vibrant Leather
  • Kilian Love Don't Be Shy — Bath and Body Works Vanilla Bean Noel

Цитрусовые ароматы

  • Chanel Chance Eau Fraiche — H&M Citrus Fresh
  • Jo Malone Wood Sage & Sea Salt — Zara Waterlily Tea Dress

Вишня и амбра

  • Tom Ford Lost Cherry — Victoria's Secret Bombshell Intense
  • Kilian Black Phantom — Zara Rich Warm Addictive

Цветочные ароматы

  • Dior Miss Dior — Bath and Body Works Rose
  • Gucci Bloom — Zara White Jasmine
БЮДЖЕТНЫЕ АНАЛОГИ ДОРОГИХ АРОМАТОВ | АРОМАТЫ КЛОНЫ
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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