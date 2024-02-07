Как можно сохранять кожу тела чистой без применения мочалки или скраба

Как поддерживать чистоту кожи тела без использования мочалки или скраба

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очищение, тонизирование и основной уход — три основных аспекта для поддержания здоровой кожи. Отшелушивание играет ключевую роль среди них, помогая избавить кожу от мертвых клеток, выровнять тон и предотвратить появление черных точек. Эксфолиация также усиливает эффективность других процедур по уходу за кожей.

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Для глубокого очищения необходимо не только использовать мочалки и скрабы. В зависимости от потребностей кожи можно обратиться к несмываемым пилингам с гликолевой кислотой, сухим щеткам, специализированным отшелушивающим сывороткам и лосьонам. Ключевые ингредиенты в таких средствах — AHA-кислоты (гликолевая, молочная, лимонная), которые стимулируют синтез коллагена, а также бета-гидроксикислоты или салициловая кислота.

Обычно рекомендуется проводить отшелушивание один раз в неделю. Однако при наличии прыщей, сухой или потрескавшейся кожи (на локтях или других частях тела) частоту можно увеличить до двух раз в день, особенно в осенне-зимний период.

Для эффективной эксфолиации также подходят банные процедуры. Высокая температура способствует потоотделению, открывает поры, очищает кожу от омертвевших клеток и загрязнений, а также улучшает кровообращение.

Примеры средств для эксфолиации: гель-эксфолиант для тела "Розмарин и лайм" от Onme, пилинг-крем для тела Spa Shaping от Babor.