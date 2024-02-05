Борьба с бессонницей: как справиться с ней и облегчить засыпание

Бессонница, вызванная различными причинами, от неправильного образа жизни до стресса, может серьезно повлиять на качество сна. В данном материале мы обсудим, как распознать признаки бессонницы и как справиться с этим состоянием. Невролог дает ценные советы и рекомендации.
Признаки бессонницы:
Помощь специалистов: невролог или сомнолог:
Таблетки без назначения врача:
Снотворные препараты следует принимать только под контролем врача, так как они могут вызвать зависимость и иметь много побочных эффектов.
Неврачебное использование снотворных может привести к опасным последствиям, таким как снижение кровяного давления и нарушение сердечного ритма.
Факторы, влияющие на сон:
Как наладить сон:
Комфортное спальное место:
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.