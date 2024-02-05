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Борьба с бессонницей: как справиться с ней и облегчить засыпание

Бессонница: что с ней делать и как уснуть

2:03
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Бессонница, вызванная различными причинами, от неправильного образа жизни до стресса, может серьезно повлиять на качество сна. В данном материале мы обсудим, как распознать признаки бессонницы и как справиться с этим состоянием. Невролог дает ценные советы и рекомендации.

Бессонница: что с ней делать и как уснуть
Фото: freepik.com

Признаки бессонницы:

  • Трудность нахождения удобной позы для сна и частые пробуждения от малейшего шороха.
  • Регулярные проблемы с высыпанием, раннее пробуждение, усталость и чувство раздражительности в утренние часы.

Помощь специалистов: невролог или сомнолог:

  • Невролог может помочь в случаях, когда нарушения сна являются вторичными симптомами других болезней, таких как инсульт, болезнь Паркинсона или деменция.
  • Сомнолог, специализирующийся на нарушениях сна, проведет диагностику, определит причину проблемы и разработает индивидуальный план лечения.

Таблетки без назначения врача:

Снотворные препараты следует принимать только под контролем врача, так как они могут вызвать зависимость и иметь много побочных эффектов.
Неврачебное использование снотворных может привести к опасным последствиям, таким как снижение кровяного давления и нарушение сердечного ритма.

Факторы, влияющие на сон:

  • Избегайте употребления кофеина вечером.
  • Ужинайте за два часа до сна, чтобы не замедлять выработку гормона сна.
  • Ограничьте "думскроллинг" перед сном, избегая чтения новостей, чтобы снизить стресс и тревогу.

Как наладить сон:

  • Мелатонин и циркадные ритмы играют важную роль в регуляции сна.
  • Гигиеничные привычки перед сном включают избегание фильмов и соцсетей в постели.
  • Установите ритуалы, такие как йога или медитация, для постепенного перехода от активности к покою.

Комфортное спальное место:

  • Выбирайте удобный матрас и подушки в соответствии с вашими предпочтениями и состоянием здоровья.
  • Поддерживайте комфортные условия в спальне, проветривайте комнату и устраняйте источники шума.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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