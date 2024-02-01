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Оливковое масло: восемь удивительных способов применения для улучшения красоты

От отбеливание зубов до антивозрастной маски: как использовать оливковое масло в уходе за внешностью

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Оливковое масло, так любимое в кулинарии, может также стать вашим верным союзником в уходе за собой. Давайте рассмотрим 8 удивительных способов от HerBeauty.co, как использовать его для улучшения вашей красоты.

От отбеливание зубов до антивозрастной маски: как использовать оливковое масло в уходе за внешностью
Фото: https://ukrpublic.com/

Маска для волос

Оливковое масло, богатое антиоксидантами и жирными кислотами, стимулирует рост волос, придавая им здоровый блеск. Добавьте мёд для дополнительного укрепления ваших локонов.

Масло для ванны

Добавьте в воду 3–4 ложки оливкового  и любого эфирного масла при принятии ванны. и наслаждайтесь гладкой кожей после купания.

Очищение лица

Оливковое масло — отличное средство для очищения лица. Вотрите его в кожу, помассируйте, а  затем протрите горячим полотенцем. Это не только очистит ваши поры, но и расслабит мышцы.

Отбеливание зубов

Эта древняя процедура помогает избавиться от бактерий, отбелить зубы и вымыть токсины. Полоскание маслом — прекрасный способ заботы о здоровье рта.

Снятие макияжа

Масло можно использовать, как альтернативное средство для снятие макияжа. Намочите ватный диск маслом и бережно очистите кожу, обеспечивая ей увлажнение и питание.

Антивозрастная маска

Создайте маску для лица из оливкового масла и авокадо для борьбы со старением кожи. Антиоксиданты, содержащиеся в этих продуктах, предотвращают старение и улучшают текстуру кожи.

Масло для массажа

Оливковое масло — отличная основа для массажных смесей с эфирными маслами. Его противовоспалительные свойства помогут улучшить состояние кожи.

Идеальные пятки

Боритесь с сухостью и трещинами на ногах с помощью оливкового масла. Нанесите его, наденьте теплые носки и получите мягкие и ухоженные пяточки.

Оливковое масло - не только для кухни! Попробуйте эти методы и удивитесь, насколько оно может преобразить вашу красоту.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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