Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, выплатят ли клиентам СДЭК неустойки после сбоя
Эффективные народные средства против проволочников на огороде
Мария Шукшина недовольна прощением участников "голой вечеринки"
Украинских женщин готовят к мобилизации в ВСУ
Как безопасно осветлить волосы с помощью лимонного сока
В фильме "Белое солнце пустыни" Павел Луспекаев снимался с ампутированными ногами
Эксперты ответили, что чувствует брошенная кошка
Российские фигуристы Гартунг и Ташкинова отныне будут кататься за Германию
ОСАГО на полгода выгодно, если авто используется не круглый год
Врач объяснил, чем руководствуются водители, когда сбегают с места ДТП

Врач Фомин: водители покидают место ДТП на фоне сильного стресса

1:24
Авто

В России действует закон, который запрещает водителям покидать место ДТП, однако из-за сильного стресса и инстинкта выживания многие все равно решаются на бегство.

Врач Фомин: водители покидают место ДТП на фоне сильного стресса
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Врач-психотерапевт Евгений Фомин объяснил, что реакция на стресс в таких ситуациях может быть трех видов: бегство, нападение или ступор. Избегание опасности является инстинктивной реакцией на выживание, пишет Газета.Ru,

"Еще стресс — это всеевгений фомингда про выживание, поэтому решение сбежать от опасности продиктовано инстинктами. Значит, в случае попадания в ДТП нужно сначала справиться с импульсивной реакцией избегания", — объяснил Фомин.

Психотерапевт рекомендовал для начала успокоиться, закрыть глаза, откинуть голову на спинку кресла и сконцентрироваться на дыхании и телесных ощущениях, чтобы отвлечься.

Он посоветовал оценить ситуацию и осознать, что покинуть место ДТП может иметь очень негативные последствия, в то время как страховка может покрыть ущерб. Если в ДТП есть пострадавшие, виновный водитель должен помочь им, чтобы избежать серьезных последствий.

Важно помнить, что покидание места ДТП может привести к наказанию и жизни в постоянном страхе, учитывая множество камер на дорогах, добавил психолог.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Врач Фомин: водители покидают место ДТП на фоне сильного стресса
"Он заслужил": Иосиф Пригожин — о включении Алексея Панина* в реестр террористов
Автомеханик перечислил 6 очень надежных автомобилей по цене до 900 тысяч рублей
Иммунолог Жемчугов: перепады температуры оказывают влияние на работу иммунной системы
Шон Бейкер признался, что был удивлён получив от Эйдельштейна голые пробы
Правила нахождения на солнце рассказал доктор Мамедов
В Волчанске группа "Север" отрезала последний путь отступления ВСУ
Кинологи назвали породы собак для жизни в квартире
Россияне потратили 2 миллиарда на цветы к последнему звонку
Макрон в Германии: раскрыты истинные причины визита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников