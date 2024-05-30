Врач объяснил, чем руководствуются водители, когда сбегают с места ДТП

В России действует закон, который запрещает водителям покидать место ДТП, однако из-за сильного стресса и инстинкта выживания многие все равно решаются на бегство.
Врач-психотерапевт Евгений Фомин объяснил, что реакция на стресс в таких ситуациях может быть трех видов: бегство, нападение или ступор. Избегание опасности является инстинктивной реакцией на выживание, пишет Газета.Ru,
"Еще стресс — это всеевгений фомингда про выживание, поэтому решение сбежать от опасности продиктовано инстинктами. Значит, в случае попадания в ДТП нужно сначала справиться с импульсивной реакцией избегания", — объяснил Фомин.
Психотерапевт рекомендовал для начала успокоиться, закрыть глаза, откинуть голову на спинку кресла и сконцентрироваться на дыхании и телесных ощущениях, чтобы отвлечься.
Он посоветовал оценить ситуацию и осознать, что покинуть место ДТП может иметь очень негативные последствия, в то время как страховка может покрыть ущерб. Если в ДТП есть пострадавшие, виновный водитель должен помочь им, чтобы избежать серьезных последствий.
Важно помнить, что покидание места ДТП может привести к наказанию и жизни в постоянном страхе, учитывая множество камер на дорогах, добавил психолог.
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