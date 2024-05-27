Эти китайские автомобили стоят копейки в обслуживании

Названы самые выгодные в обслуживании китайские автомобили в России

Среди китайских автопроизводителей, представленных в России, есть бренды, предлагающие автомобили, которые выгодны в обслуживании.

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По информации "Российской газеты" со ссылкой на директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко, наиболее экономичными в 2024 году являются Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Первые три технических обслуживания для этих моделей стоят около 33,5 тыс., 40 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно.

Основные расходы владельцев китайских автомобилей приходятся на запчасти и расходные материалы, цены на которые выросли на 17% в прошлом году. Однако они все еще дешевле, чем комплектующие для европейских, японских и южнокорейских автомобилей.