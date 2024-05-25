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Возрожденная Volga: китайские авто с неожиданными недостатками

Возрождение бренда Volga: новые модели и скрытые проблемы

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Авто

На выставке в Нижнем Новгороде представлены три новых автомобиля под возрожденным брендом Volga: седан класса D Volga C40 и два кроссовера — компактный K30 и среднеразмерный K40.

Возрождение бренда Volga: новые модели и скрытые проблемы
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты выявили, что эти модели на самом деле являются переименованными автомобилями китайского бренда Changan, известного своими проблемами. Среди недостатков отметили хронически разряжающиеся аккумуляторы, неоптимальный алгоритм работы коробки передач, отсутствие дренажных отверстий в дверях и качество сборки салона.

Дополнительные проблемы включают отсутствие доступного программного обеспечения для русификации и слабую гидроизоляцию проводки. Автоэксперты также раскритиковали шумоизоляцию и отсутствие антикоррозийного материала в кузове.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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