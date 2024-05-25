Надёжный, но с подводными камнями: Kia Mohave на вторичном рынке за 2 миллиона

Журнал "За рулём" проанализировал предложения рамных внедорожников на вторичном рынке в сегменте до 2 миллионов рублей и отметил Kia Mohave как интересный вариант.
Эксперт Александр Виноградов признал, что автомобиль не идеален, но выделяется среди альтернатив. Трёхлитровый турбодизельный двигатель надёжен, но может иметь проблемы с блоком свечей накала и вискомуфтой вентилятора.
8-диапазонная автоматическая трансмиссия ZF требует регулярного обслуживания. Уязвимыми местами также являются передние ступичные подшипники и датчик положения кузова при наличии задней пневмоподвески. Частая проблема — отказ моторчика раздатки в системе полного привода.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.