Надёжный, но с подводными камнями: Kia Mohave на вторичном рынке за 2 миллиона

Kia Mohave: стоит ли покупать на вторичном рынке за 2 миллиона рублей?

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Журнал "За рулём" проанализировал предложения рамных внедорожников на вторичном рынке в сегменте до 2 миллионов рублей и отметил Kia Mohave как интересный вариант.

Фото: Wikipedia by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт Александр Виноградов признал, что автомобиль не идеален, но выделяется среди альтернатив. Трёхлитровый турбодизельный двигатель надёжен, но может иметь проблемы с блоком свечей накала и вискомуфтой вентилятора.

8-диапазонная автоматическая трансмиссия ZF требует регулярного обслуживания. Уязвимыми местами также являются передние ступичные подшипники и датчик положения кузова при наличии задней пневмоподвески. Частая проблема — отказ моторчика раздатки в системе полного привода.