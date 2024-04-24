Раскрыты официальные цены на автомобили JAC в России

JAC опубликовал цены на свои автомобили в РФ в версиях 2023 и 2024 годов выпуска

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайская автомобилестроительная компания JAC объявила о новых ценах на автомобили производства 2023 и 2024 годов. По информации, полученной "Автоновости дня" в ходе регулярного анализа сайта бренда, цены на новые модели оказались на 50 000 — 150 000 рублей или 1,8 — 5,3% выше, чем на аналогичные модели прошлого года.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

В частности, компактный кроссовер JAC JS3 в версии 2024 года подорожал по сравнению с моделью 2023 года на 50 000 — 50 900 рублей, что составляет прирост в 2,6-3%. Также повышение цен на 1,8-1,9% зафиксировано для обеих версий среднеразмерного кроссовера JAC JS6.

Лифтбек JAC J7 с приходом нового модельного года получил добавленную топовую комплектацию Tech, стоимостью 2 250 000 рублей, в то время как цены на другие версии увеличились на 101 000 рублей или 4,8-5%.

Для пикапов JAC T8 и T8 Pro модели 2024 года также стали дороже на максимум 150 000 рублей или 4,9-5,3% по сравнению с прошлогодними версиями.